"Жестоко и очень по-скотски". Кампания травли "Новой газеты" продолжается

Редакция "Новой газеты", к которой неизвестные привезли в понедельник клетки с овцами, обратилась в полицию. Об этом сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. Журналисты надеются, что полицейские помогут вернуть животных владельцам. Это не первый инцидент у здания редакции. 17 октября неизвестные подбросили к "Новой газете" похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. Он занимался расследованием деятельности бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним структур. 18 октября туда же подбросили корзину с головой барана с угрозами в адрес всей редакции.

Три клетки с девятью овцами, на которых были надеты жилеты с надписью "пресса", привезли к зданию редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве в понедельник днем.

"Редакция обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам", – сказано в сообщении на сайте газеты. Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила Радио Свобода, что никаких записок с угрозами или иным содержанием к клеткам с овцами не прилагалось:

Все это жестоко и очень по-скотски

– Мы расцениваем это как живодерский акт, как жестокое обращение и животными. Так получается, что наши оппоненты, которые хотят вступить с нами в какую-то дискуссию, очень часто используют животных, которые ни в чем не виноваты и не имеют отношения к тому, что хотят предъявить нам. Пора бы уже зверюшек оставить в покое. В отличие от прошлой серии, где была отрезанная голова, живые, конечно, лучше, чем мертвые, но их привезли к нам в клетках, перевязанных цепями, это все очень жестоко и очень по-скотски.

– И куда вы их определили?

– Это была целая детективная история. По идее, полиция должна была их изъять, потому что это вещественные доказательства, но они тоже не очень знали, что делать в таких случаях, куда их девать. У них тоже нет условий, поэтому они подписали все документы, что мы их приняли на ответственное хранение. Мы договорились с подмосковным приютом, что они там будут жить-поживать, никто их не съест, не обидит, их будут там кормить и за ними ухаживать. Так что с овцами все в порядке.

– Что говорят в полиции?

Это такой грубый троллинг. Пока нам видится это так

– Они ничего не говорят, они проводят все процедуры, которые необходимы в таких случаях. Они сняли видео с камер наблюдения, пытаются выяснить, кто это сделал, что это было вообще. Пока говорят, что не могут даже однозначно сказать, те же это люди сделали или нет. Конечно, есть ощущение, что это те же, но в прошлый раз были какие-то угрозы, сейчас угроз не было, записок никаких не было, но это такой грубый троллинг. Пока нам видится это так.

–​ Как вам кажется, кто может стоять за угрозами коллективу "Новой газеты" и журналисту Денису Короткову? За какие публикации могут мстить люди, приславшие мертвого барана и похоронные венки?

У нас есть основания полагать, что все это связано со структурами Пригожина – это их не очень адекватный почерк

– Те акции мы однозначно расцениваем как угрозу, а вчерашнюю уже не так однозначно. Но Денис и до того, как начал сотрудничать с "Новой газетой" в сентябре , работал в других изданиях, печатался в "Фонтанке", и даже до "Фонтанки" занимался темой бизнеса бизнесмена Евгения Пригожина. В общем-то, у нас есть основания полагать, что это все связано именно со структурами Пригожина. Это их не очень адекватный почерк, я бы сказала. И до того, как он к нам пришел, Дениса травили. Это происходило и в интернете, ему и домой присылали такие же венки, как в редакцию. Это все продолжение кампании травли людей, которые не хотели, чтобы он разглашал информацию, и в принципе не хотели, чтобы он занимался освещением деятельности этой всей конторы.

– Редакция газеты предпринимает какие-то особые меры безопасности в связи с этими акциями и угрозами?

К вопросам безопасности мы относимся очень серьезно

– Для нас это довольно давняя история, мы к вопросам безопасности относимся очень серьезно. Я не хотела бы говорить о конкретных мерах как раз из соображений безопасности, но поверьте, мы к этому относимся очень серьезно. Поэтому они все эти свои дурацкие подарки оставляют на улице перед главным входом, не имеют возможности пройти непосредственно в редакцию. Это все происходит на улице, иногда к удивлению, иногда к ужасу сотрудников других компаний, которые располагаются в этом же здании.

–​ Понятно, что во всех случаях вы обращались в правоохранительные органы. Верите ли вы в то, что российская полиция способна защитить журналистов от угроз и расправ?

Нас нельзя напугать или заставить прекратить работу, у нас крепкая нервная система

– Практика и жизненный опыт показывают, что это не очень реально. Они делают свою часть работы, но я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем конкретных людей, которые это сделали. И опыт редакции таков, что преступления против наших журналистов, за исключением нескольких, во многом так и остаются не раскрытыми. Конечно, нас нельзя напугать или заставить прекратить работу такими происшествиями. Думаю, что дестабилизировать работу редакции не удалось, у нас крепкая нервная система, – рассказала пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

18 октября председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что редакция обратилась в полицию в связи с угрозами, поступающими в адрес журналистов издания. Полиция начала проверку.

"Два дня подряд к зданию редакции приходят венки с угрозами в адрес одного из наших новых сотрудников, который еще даже к работе не приступил. Вчера – венок, сегодня – венок и отрезанная баранья голова, с угрозами", – рассказал Муратов 19 октября.

22 октября "Новая газета" вслед за другими изданиями опубликовала разоблачительные материалы о сомнительных фактах биографии близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, которого иногда называют "поваром Путина". Как говорится в статье, с именем Пригожина, внесенного в американский санкционный список в связи с причастностью к вмешательству в выборы в США, связаны не только "фабрика троллей" в Петербурге и деятельность "частной военной компании Вагнера", но и настоящие детективные истории.В частности, 61-летний Валерий Амельченко, в начале 2000-х годов отсидевший семь лет за грабеж, рассказал изданию о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина. Как утверждает Амельченко, он участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. По словам Амельченко, с людьми Пригожина он начал работать в конце 2012 – начале 2013 года.

Медиа-аналитик Игорь Яковенко уверен, что угрозы редакции и журналистам "Новой газеты" связаны именно с этими публикациями, но официальное расследование инцидентов вряд ли будет проведено:

Со всеми, кто затрагивает интересы господина Пригожина, обязательно случаются неприятности

– Кто персонально за этим стоит – более или менее понятно. Со всеми, кто каким-то образом затрагивает интересы господина Пригожина, всегда обязательно случаются неприятности. Неприятности разного масштаба, от убийства трех журналистов-расследователей в Центральноафриканской республике до запугивания, которое мы сейчас видим по отношению к "Новой газете". Кто непосредственный исполнитель, я понятия не имею, это дело полиции. У меня есть сильные сомнения, что полиции по зубам эта вся история, потому что российская власть устроена таким образом, что сила власти возрастает по мере приближения к Путину. И ясно, что Пригожин стоит намного ближе к Путину, чем полиция. Поэтому Пригожин – это, конечно, прикрытие для всех этих силовых структур, империи лжи, тем не менее, он очень близко стоит к Путину, поэтому маловероятно, что полиция кого-то конкретного найдет.

– Историю со штрафом в 22 миллиона рублей, который присудили изданию The New Times буквально на днях, можно рассматривать в том же контексте?

Речь идет об окончательной зачистке свободных СМИ в России

– Если говорить о проблеме шире, речь идет об окончательной зачистке свободных СМИ в России. Собственно говоря, там особенно зачищать уже нечего, но вот два оставшихся – это журнал The New Times и "Новая газета" – сейчас уничтожаются разными способами. В одном случае – с помощью убийственного штрафа, в другом случае – запугиванием. Понятно, что "Новая газета", которая не успевает хоронить своих журналистов – это единственное СМИ в России, в котором всерьез воспринимают подобного рода угрозы, потому что они знают, чем это кончается. Это попытка уничтожения СМИ как института в России, – полагает медиа-аналитик Игорь Яковенко.

После массовых публикациях о Евгении Пригожине в Кремле заявили, что не располагают подтверждением со стороны компетентных органов информации о том, что Пригожин якобы имеет отношение к нападениям на оппозиционеров и к спецоперациям в России и за рубежом. "Мы видели эту публикацию. Это журналистское расследование, таких много. Но все-таки мы в первую очередь ориентируемся на детальную информацию соответствующих органов", – сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

"Новая газета" выходит с 1993 года. Контрольный пакет издания (76 % акций) принадлежит коллективу, 14 % – бизнесмену Александру Лебедеву, 10 % принадлежит экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву. За время существования "Новой" несколько ее сотрудников были убиты или умерли при загадочных обстоятельствах. Среди них Анна Политковская, Анастасия Бабурова, Юрий Щекочихин, Виктор Попков, Игорь Домников. В разные годы происходили покушения на Сергея Золовкина, Олега Лурье, Елену Милашину, Юлию Латынину. С "Новой газетой" сотрудничали убитые адвокат Станислав Маркелов и правозащитница Наталья Эстемирова. Журналисты газеты получали неоднократные анонимные угрозы в свой адрес.