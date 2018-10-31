Госсекретарь США призвал к прекращению огня в Йемене

Госсекретарь США Майк Помпео призвал к перемирию в Йемене, добавив, что переговоры под эгидой ООН об окончании гражданской войны должны начаться уже в ноябре.

В заявлении Помпео говорится, что проиранская группировка хуситов должна прекратить ракетные обстрелы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран, воюющая в Йемене на стороне международно признанного правительства, должна прекратить авианалеты на территорию страны.

В начале октября спецпосланник ООН Мартин Гриффитс предложил начать переговоры о прекращении огня в Йемене в течение ближайшего месяца.

Гражданская война в Йемене продолжается уже несколько лет. В руках хуситов, которых поддерживает Иран, находится столица Йемена Сана. Конфликт между хуситами и войсками арабской коалиции обострился в марте 2015 года, когда авиация начала бомбить позиции повстанцев. Всего жертвами вооруженного конфликта в Йемене с 2014 года стали около десяти тысяч человек.