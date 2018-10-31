Со счета Улюкаева сняли арест, чтобы взыскать с него штраф

Суд в Москве отменил обеспечительный арест, наложенный на банковский счет бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Это сделали для того, чтобы с осужденного чиновника смогли взыскать штраф, передает "Интерфакс".

По данным службы судебных приставов, сейчас задолженность Улюкаева составляет примерно 125 миллионов рублей, в то время, как суд назначил штраф в размере 130 с лишним миллионов. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что Улюкаев выплатил всю сумму через два дня после вступления приговора в законную силу.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".​

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.

В июле этого года стало известно, что замоскворецкий суд Москвы вернул генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллиона долларов, которые были использованы для взятки Улюкаеву.