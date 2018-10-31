США обвинили Китай в попытках украсть технологии авиадвигателей

Два китайских разведчика совместно с шестью хакерами намеревались похитить у западных компаний технологии, используемые в коммерческой авиации. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на обвинительное заключение, обнародованное в Лос-Анжелесе во вторник.

Как утверждается, в период с 2010 по 2015 годы злоумышленники пытались проникнуть в базу данных французской фирмы, которая совместно с партнерами из США занималась разработкой двигателей для гражданских самолетов. Эти же подозреваемые вторглись в сети нескольких американских аэрокосмических компаний, производивших компоненты двигателя.

Как раз в тот период китайская государственная аэрокосмическая компания работала над аналогичным устройством, сообщает издание. Американский юрист Адам Браверман назвал "оскорбительными" попытки китайцев добиться коммерческой выгоды за счет чужих усилий.

Вчера стало известно, что США запретили американским компаниям сотрудничать с китайской фирмой Fujian Jinhua, которая занимается производством микрочипов. Вашингтон заподозрил китайские власти в попытке наладить собственную полупроводниковую промышленность за счет кражи интеллектуальной собственности американцев. Ранее в апреле США запретили китайской корпорации ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет и ограничили продажи ее продуктов на территории страны. Санкции были сняты после того, как компания пошла на уступки Соединенным Штатам.

В понедельник Financial Times сообщила о том, что китайские ученые, работающие в западных университетах, ведут сбор информации в пользу армии КНР. Ранее вице-президент Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая, обвинив его в обширном военном и коммерческом шпионаже. В Пекине отвергают обвинения США.