Дьявол внутри. Артемий Троицкий воспевает нечистую силу искусства

Главные герои и персонажи девяносто первого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – мрачные подручные ангелов ада, музыканты, исполняющие зловещие загробные песни. Рок-критик Артемий Троицкий воспевает нечистую силу искусства.

​Праздник темных сил Хэллоуин победоносно прошагал по планете. Взять хотя бы хорошо известную мне Россию: скукожились и практически исчезли День народного единства и День России. Кто о них помнит? Да и громкий некогда Первомай для большинства не более, чем время сеять картошку на огороде. Зато чёртов шабаш на букву "Х" крепчает год от года: молодёжь и – о ужас! дети охвачены дьявольщиной едва ли не поголовно; граждане среднего возраста еще воспринимают этот шабаш как "прикол", но все в курсе и многие тоже не прочь; только олдскул стойко держит оборону, но после повышения пенсионного возраста и эта публика может сдаться нечистой силе. Возможно, это свидетельствует об отчаянном, устрашающем состоянии мира и общества.

Скримин Джей Хокинс продолжает заклинать

Америка в этом смысле вновь оказалась впереди планеты всей – именно там Хэллоуин обрел законченные формы, смешав в едином пугающем порыве страшные обряды афроамериканцев, белых сеттлеров и индейцев. Американцы же и создали музыкальную классику темного праздника. Вторая половина 1950-х стала невероятно урожайной на жуткие песенки: в новорожденном рок-н-ролле появился целый субжанр "звуковых страшилок". Главное, что вдохновляло, – фильмы ужасов, так называемые B-movies, абсурдно китчевые и антихудожественные, с чудовищами, вампирами, космическими хищниками, зомби, мутантами и, разумеется, реками и озерами кровищи! К классическим Франкенштейну, Дракуле и Джеку-потрошителю прибавились Лиловый Поедатель Людей, Чудовище из Черной Лагуны, Монстр Мэш, Блоб (поглощающее население гигантское желе) и многие другие симпатяги. Про них написаны и исполнены (как правило, не очень известными исполнителями) песни, а некоторые даже дали названия популярным – не более чем на один сезон – танцам.

Когда оборотень совсем близко

Волна "страшилок" схлынула в начале 1960-х, уступив место позитивным и сексуальным Beatles, Rolling Stones и прочим "британским нашествиям", но кое-что все же осталось в несгораемой и непогребаемой классике рока. В первую очередь, это, конечно же, потрясающие (без кавычек) и невероятно (тоже без кавычек) спетые песни Скримин Джей Хокинса – чернокожего гения, который мечтал стать оперным певцом, но удовольствовался ролью рок-эксцентрика номер один, замогильного шоумена в черной мантии и черепом на трости. Он же – автор великого опуса в стиле "любовного хоррора" I Put a Spell on You ("Я заклинаю тебя"), перепетой несметным количеством групп и солистов, и даже спустя 62 года после оригинальной записи продолжающей пускать мурашки по коже.

Прогулка в стиле вуду

С тех пор много всего произошло страшноватого в популярной музыке: модными стали песни про насилие, убийства и самоубийства; появились целые направления, проповедующие культ смерти, – death metal, doom metal, black metal; более весёлые команды в стилистике horror rock – The Cramps ("Судороги"), Flesheaters ("Пожиратели плоти"), White Zombie и тому подобные. Но их музыку вряд ли услышишь на вечеринках 31 октября или даже 2 ноября, в набирающий популярность пост-Хеллоуин, "День всех мертвых". Почему? А потому что, как говорится в известном анекдоте, "не радуют"! А звучат, подбадривая молодежь XXI века, все те же наивные страшилки времен запуска первого спутника. Веселятся под них нынешние юноши и девушки – и кажется им, что все навевающие реальную жуть угрозы мира вокруг нас так же призрачны, как утробный хохот песенных вампиров.

Это не лечит, но развеивает.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 91):

1. Hey Colossus (UK). Honest to God, LP The Guillotine

2. John Carpenter (USA). Night, LP Lost Tapes

3. Billie Holiday (USA). Gloomy Sunday, LP Hungarian Noir

4. Screamin' Jay Hawkins (USA). I Put a Spell on You, LP Voodoo Blues: The Devil Within

5. The Frantics (USA), Werewolf. LP Monsters, Vampires, Voodoos & Spooks

6. Sonny Richard's Panics ft. Cindy & Misty (USA). The Voo Doo Walk, LP These Ghoulish Things

7. Orvin Yoes (USA). The Vampyre, LP Horror Hits for Halloween

8. Philippe Vranckx ft. Concha Castillo (France). Tarara Loca, LP Flamenco Hors Zone

9. Slim Cessna's Auto Club (USA). Commandment 2, LP The Commandments According to Scac

10. Vanishing Twin (UK). Telescope, LP Choose your Own Adventure

11. Spain (USA). Lorelei, LP Carolina

12. Whitehorse (Canada). Trophy Wife, LP Panther in the Dollhouse

13. The Slow Show (UK). This Time, LP Dream Darling

14. Perturbator ft. Greta Link (France). Venger, LP The Uncanny Valley

15. Didier Laloy (Belgium). Lego's Tragedy, LP Belem & The Mekanics