Родные больного, покончившего с собой из-за боли, подали иск в ЕСЧП

Жительницы города Саяногорск республики Хакасия обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на российские власти в связи с гибелью своего родственника, покончившего с собой из-за непредоставления ему обезболивающих препаратов.

В иске, поданном в ЕСПЧ, сказано, что Россия нарушила три статьи европейской конвенции о правах человека, а именно "право на жизнь", "запрет пыток" и "право на эффективные средства правовой защиты".

Как сообщила Радио Свобода представитель пострадавшей стороны, юрист правозащитной организации "Зона права" Анастасия Коптеева, в 2013 году жителю Саяногорска Василию Гореву был поставлен диагноз рак четвертой стадии. Мужчина не мог заснуть и кричал от боли, однако необходимый ему морфин врачи не выдавали, а предоставляли слабо действующие препараты. Несколько раз медики вместо обезболивающих и вовсе предоставляли Гореву антидепрессант, который не оказывал никакого эффекта. Врачи также заявляли, что пластырь, снимающий раковые боли, в местных аптеках закончился и появится только в следующем, 2014 году.

10 февраля 2014 года 54-летний Василий Горев, не выдержав мучений, покончил с собой. Мать и сестра погибшего обратились в Следственный комитет, однако там отказались возбуждать уголовное дело в отношении медиков - как по статье "причинение смерти по неосторожности", так и по статье "доведение до самоубийства".

В жалобе, которую родные направили в ЕСПЧ, указано, что в начале 2014 года из-за непредоставления необходимой медицинской помощи покончили с собой девять граждан России, больных раком.