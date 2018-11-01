Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Согласно документам судебного иска, на которые ссылаются СМИ, инцидент произошел в Нью-Йорке в 2002 году, предполагаемой жертве харассмента на тот момент было 16 лет.

По данным медиакорпорации Би-би-си, речь идет о модели из Польши, ее имя не называется. Утверждается, что Вайнштейн домогался девушки в течение последующих 10 лет. Защита продюсера обвинения отрицает.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики.

Самого Вайнштейна уволили из совета директоров его продюсерской компании и исключили из состава американской Киноакадемии. Если продюсера признают виновным, ему может грозить пожизненный срок.