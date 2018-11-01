Сотрудники Google обвинили компанию в безразличии к харрасменту

Сотни сотрудников Google уйдут с работы на несколько часов утром в четверг, чтобы выразить интернет-гиганту протест против слишком мягкого, по их мнению, отношения к руководителям, которые обвиняются в сексуальных проступках. Об этом сообщает ABC News.

Акция состоится через неделю после публикации статьи New York Times, в которой рассказывалось о том, что один из разработчиков программного обеспечения для Android – Энди Рубин – получил в 2014 году выходное пособие в размере 90 миллионов долларов, несмотря на то, что компания Google уличила его в неподобающем сексуальном поведении. Рубин назвал газетную статью "неточной" и отрицал обвинения.

В этом же материале рассказывалось о предполагаемом сексуальном нарушении директора одной из лабораторий Google Ричарда Деваула – инженера, возглавившего разработку беспилотных автомобилей и технологии раздачи интернета с воздушных шаров. Он проработал в Google несколько лет с момента выдвижения обвинений и ушел со своего поста во вторник. Ему не было выплачено выходное пособие.

В этот же день генеральный директор Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам компании по электронной почте письмо, в котором принес извинения за "прошлые действия" компании. Неделей ранее в руководстве Google сообщали, что в последние годы уволили без выплаты выходного пособия 48 сотрудников, в том числе 13 старших менеджеров, за "сексуальные домогательства".

Год назад в США началась массовая кампания против сексуального насилия и домогательств. По информации Forbes, после дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна в одной только Америке около 700 человек публично сообщили о том, что стали жертвами сексуальных проступков. Многие из обвиненных были уволены, сами ушли с постов либо столкнулись с иными негативными для карьеры последствиями.