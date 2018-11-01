Свердловских спасателей заставили косить занесенную снегом траву

В Свердловской области сотрудников екатеринбургского МЧС заставили косить траву, которую уже занесло снегом. Местное издание Е1 сообщает, что спасатели получили такое задание из-за скорого приезда начальства в село Новоалексеевское.

В публикации есть видеозапись, на которой видно, как прибывшие в Новоалексеевское сотрудники МЧС косят траву под снегом триммерами и косами. Е1 также приводит скриншот сообщения с инструкцией для начальства спасателей.

В МЧС заявили, что в Новоалексеевском проводились плановые уборочные работы. В ведомстве отрицают, что траву косили перед приездом начальства.