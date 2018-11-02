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"Роснефть" в суде отказалась от иска к консорциуму "Сахалин-1"

Иллюстративное фото

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"Роснефть" в рамках предварительного заседания в арбитражном суде Сахалинской области отказалась от иска на 89 миллиардов рублей к участникам консорциума "Сахалин-1". Производство по делу было прекращено.

Точная сумма выплат в пользу "Роснефти" не называется, однако сторонами обсуждалось, что она может составить 200-300 миллионов долларов.

Иск "Роснефти", предъявленный в июле, касался перетоков нефти с ее месторождения на месторождение Чайво, которое разрабатывает "Сахалин-1".Российская госкомпания требовала взыскать с консорциума деньги за безосновательное обогащение, а также проценты за использование чужих денежных средств.

В проект "Сахалин-1" входят три нефтегазовых месторождения на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа.

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