Билл Гейтс прекратил помощь фонду саудовского принца из-за дела Хашогги

Фонд американского миллиардера Билла Гейтса прервал сотрудничество с саудовской благотворительной организацией наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в связи с убийством журналиста Джамала Хашогги.

Гейтс планировал пожертвовать на одну из благотворительных инициатив саудовского фонда 5 миллионов долларов. Она была направлена на развитие инноваций в сфере образования. Гейтс отметил, что следит за ходом расследования убийства Хашогги и очень обеспокоен этой ситуацией.

Джамал Хашогги вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя три недели саудовские власти признали, что он погиб. По первоначальной версии, он скончался в случайной драке с сотрудниками консульства. Впоследствии прокурор страны заявил, что убийство было умышленным. Саудовское руководство объявило об аресте 18 подозреваемых, однако отвергло собственную причастность к организации убийства.

Страны Запада не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могут быть связаны с королевской семьей. В связи с этим западные лидеры допустили введение санкций против Эр-Рияда. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашогги умышленным и заранее спланированным.