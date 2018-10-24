Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман впервые прокомментировал убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги после обвинения в причастности своих советников к его гибели, сообщает CNN. Выступая на конференции для инвесторов в Эль-Рияде бин Салман назвал убийство "отвратительным преступлением".

"Это был очень, очень болезненный инцидент для всех саудовцев и для всех на этой планете. Это было ненужно", — заявил наследный принц. Он пообещал, что ответственные за гибель Хашогги будут отвечать перед законом.

На прошлой неделе власти Саудовской Аравии заявили, что Хашогги погиб в драке в консульстве королевства в Стамбуле. 18 подданных короля Салмана арестованы по подозрению в причастности к преступлению. Пятеро высокопоставленных советников наследного принца уволены со своих постов.

Однако версия Саудовской Аравии о случайности гибели Хашогги устраивает не всех. Во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги было умышленным и заранее спланированным. В убийстве, по словам Эрдогана, участвовали две группы саудовцев, заранее готовящиеся к преступлению.

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкций в рамках "закона Магнитского" в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Расследования гибели журналиста потребовали страны ЕС.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В распоряжении властей Турции оказалась аудиозапись, на которой слышно, как прилетевшие в Стамбул саудовцы допрашивали Хашогги на территории консульства, затем запытали его до смерти и расчленили его тело.