СМИ: Вашингтон готов пойти на уступки в санкциях против Ирана

Соединённые Штаты готовы пойти на уступки в вопросе санкций против Ирана. По данным источников агентства Bloomberg, Вашингтон не будет выступать против закупок иранской нефти восьмью странами, среди которых Китай, Япония, Южная Корея и Индия. В обмен на эти послабления государства, для которых сделаны исключения, должны будут сокращать импорт нефти – так удастся избежать роста цен.

Госдепартамент и Министерство финансов США сообщения в прессе о уступках в иранских санкциях не прокомментировали. По данным Bloomberg, официально об изменении в санкционном режиме будет объявлено пятницу. Агентство поясняет, что послабление будет временным. США, как утверждается, ожидают, что страны, освобождённые от необходимости вводить санкции, и дальше будут снижать объём закупок иранской нефти.

Отношения США и Ирана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Тегераном и поэтапном восстановлении санкций. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций. Россия и Китай поддержали ЕС в этом вопросе.