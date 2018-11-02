Экстерриториальное убийство. Политика и смерть журналиста

Американский миллиардер и создатель корпорации Microsoft отказался от идеи пожертвовать пять миллионов долларов на развитие инноваций в области образования в Саудовской Аравии. Деньги должны были поступить в благотворительную организацию наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, но убийство журналиста Джамала Хашогги, по словам представителя фонда Гейтса, сделало благотворительную акцию невозможной.

Количество американских компаний, прекративших отношения с Саудовской Аравией из-за убийства журналиста, исчисляется десятками и включает как медиа организации, так и, например, лоббистские фирмы. На политическом уровне реакция пока отстает.

31 октября турецкие власти официально заявили о том, что саудовский журналист Джамал Хашогги был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии генерального прокурора Стамбула, Хашогги "стал жертвой спланированного убийства, его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили".

Останки Хашогги пока не обнаружены. Газета Washington Post со ссылкой на турецкое официальное лицо пишет, что его тело было, по всей видимости, растворено в кислоте на территории консульства или резиденции консула.

"Меня эта история беспокоит, – сказал журналистам президент Трамп 8 октября, спустя пять дней после исчезновения Хашогги, который имел вид на жительство в США и сотрудничал с Washington Post. – Мне не нравится то, что я слышал. Прямо сейчас никто ничего об этом не знает".

В дальнейшем его позиция эволюционировала. Он, в частности, заявил, что проведет консультации с Конгрессом, но будет возражать против расторжения контракта на продажу вооружений Эр-Рияду.

Дональд Трамп: Я не буду в восторге, если стране не дадут потратить 110 миллиардов долларов – это абсолютный рекорд – и позволят России и Китаю получить эти деньги. Потому что они скажут: "Не хотите – не надо. Мы не будем покупать продукцию Боинга или Локхида. Мы купим то же самое у России. Мы купим у Китая". Ну и какая нам от этого польза? Есть другие меры, которые мы можем принять.

По словам президента Трампа, сделка с Саудовской Аравией, заключенная во время его визита в Эр-Рияд в мае прошлого года, создаст сотни тысяч рабочих мест в Америке (сначала он говорил "450 тысяч", потом стал говорить "600 тысяч", потом – "свыше миллиона"). Однако американская пресса утверждает, что это сильное преувеличение: главный заказчик американского оружия – Пентагон, а во всей оборонной промышленности США трудятся 335,5 тысячи человек, включая тех, кто шьет форму. К тому же сделка еще не заключена – существуют лишь письма о намерениях.

15 октября, общаясь с журналистами, Дональд Трамп дал понять, что склоняется к версии убийства.

Дональд Трамп: Я только что говорил с королем Саудовской Аравии. Он отрицает какую бы то ни было осведомленность о том, что произошло, как он выразился, с саудовским подданным. Я спросил – и он твердо отрицал. Я поручил госсекретарю Помпео немедленно сесть в самолет и лететь в Саудовскую Аравию, другие места, если понадобится, и он это, вероятно, сделает. В Турцию, если будет нужно. Король сказал мне, что Турция и Саудовская Аравия работают рука об руку, взаимодействуют очень тесно, чтобы добраться до самого дна случившегося. Так что посмотрим. Майк Помпео вылетает буквально в течение часа или вроде того. Он летит в Саудовскую Аравию. Мы докопаемся до правды. Король твердо отрицает свою осведомленность. Он правда не знал. Не хочу читать его мысли, но, может, это дело рук каких-то вышедших из-под контроля киллеров. Кто знает!

17 октября перед отлетом из Эр-Рияда госсекретарь Помпео сообщил журналистам об итогах своих переговоров.

Майк Помпео: Вчера я имел возможность провести ряд встреч, продолжительных встреч, с королем Сальманом, наследным принцем, министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром. В ходе каждой из этих встреч я подчеркивал, как важно для них провести полное расследование исчезновения Джамала Хашогги, и они обещали, что сделают это и что расследование будет тщательным, полным и прозрачным. Все мы увидим его результаты. Они обязались предъявить результаты этого расследования всему миру. Они также дали понять, что это будет сделано быстро.

19 октября Саудовская Аравия признала факт убийства Джамала Хашогги. Как гласит официальное сообщение, "дискуссия с людьми, которых он встретил в королевском консульстве в Стамбуле, привела к ссоре и столкновению, трагическим результатом которого стала его смерть". Сообщалось также, что по делу арестованы 18 человек, а ряд высоких должностных лиц снят со своих постов.

Президент Трамп одобрил эти действия.

Дональд Трамп: Саудовская Аравия была отличным союзником. Но то, что произошло, неприемлемо. Посмотрим. Они арестовали много людей, имевших отношение к событию, случившемуся в Турции в саудовском консульстве. Это большой первый шаг. Только первый, но большой.

Вопрос: Вы полагаете, их объяснению можно верить?

Дональд Трамп: Полагаю. Полагаю. То есть пока рано судить. Мы не закончили наше расследование. Но я считаю, сделан важный первый шаг, и сделан раньше, чем ожидали.

Этот комментарий вызвал резкое неприятие ряда видных политиков. Один из них – председатель сенатского комитета по международным делам республиканец Боб Коркер. Вот отрывок из его интервью CNN.

Джейк Тэппер: Саудовский государственный прокурор заявил, цитирую: "ссора и драка повлекла за собой смерть Хашогги". Президент сказал, что находит эту версию заслуживающей доверия. А вы находите?

Боб Коркер: Нет. Они вышли из доверия в своих объяснениях случившегося. И я надеюсь, в течение ближайших дней мы получим запись, которая есть у турок. Я знаю, что мы ее еще не получили. Не думаю, что кто-то верит в эту историю. Я понимаю президента, который хочет держать открытыми каналы взаимодействия. Но те из нас, кто хочет говорить прямо, знают, что это совершенно неправдоподобно.

Аудиозапись, о которой говорит сенатор Коркер, якобы содержит доказательства убийства. Турция не публикует ее, однако директор ЦРУ Джина Хаспел, посетившая на прошлой неделе Стамбул, получила возможность прослушать ее.

Боб Коркер продолжает:

Что-то мне подсказывает... я пока не знаю, но говорю на основании разведданных и других документов, которые я читал: думаю, что наследный принц причастен к этому, что он отдал приказ, и по его приказу этот человек был преднамеренно убит.

Брифинг официального представителя государственного департамента США Хизер Ноэрт.

Вопрос: Вчера сенаторы-республиканцы ознакомились с американскими разведданными, касающимися этого дела, и Боб Коркер сказал, что турецкая версия выглядит вполне убедительно...

Хизер Ноэрт: Барбара, мне нечего сказать об этом. Мы не занимаемся разведдеятельностью.

Вопрос: Я просто интересуюсь: видел ли госсекретарь Помпео эти разведданные?

Хизер Ноэрт: Барбара, мы в этом здании не занимаемся разведкой. Мы занимаемся дипломатией.

Сенатор Линдси Грэм в интервью обозревателю Fox News Марии Бартиромо прямо обвинил в преступлении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Сальмана.

Мария Бартиромо: Ваша реакция на саудовское объяснение?

Линдси Грэм: Я совершенно не считаю его заслуживающим доверия. Смехотворно предполагать, что 18 человек отправляются в Турцию, чтобы убить г-на Хашогги, и никто в правительстве об этом не знает. Это было бы наглым злоупотреблением властью. Ясно, что он убит в консульстве. Подобные вещи не происходит в Саудовской Аравии без ведома высокопоставленных лиц. Мы узнáем больше. Мне нравится взвешенная реакция президента. Мне нравится идея консультаций с Конгрессом относительно дальнейших действий. Они наш союзник, но они нуждаются в нас больше, чем мы в них.



Мария Бартиромо: Какие действия вам хотелось бы видеть, сенатор?

Линдси Грэм: Как только мы узнаем все факты, я хотел бы привлечь к ответственности тех, кто поставил нас в такое положение. Это самый вызывающий шаг нашего ближневосточного союзника, какой когда-либо имел место. Убить человека в консульстве, совершить экстерриториальное убийство, проявить неуважение к нашим отношениям – виновные в этом должны быть наказаны. Глобальный закон Магнитского предусматривает наказание, санкции против лиц, причастных к этому. И я не могу поверить в непричастность наследного принца. Поэтому заставьте отвечать его и его ближний круг. Спасите союз. Меня не волнуют военные поставки, но я не могу делать бизнес с нынешним руководством. С Мухаммадом бин Сальманом, я считаю, покончено.

Вопрос об ответственности виновных в убийстве Хашогги тесно связан с вопросом о стратегическом партнерстве Вашингтона с Эр-Риядом. По мнению сенатора-демократа Адама Шиффа, насильственная смерть журналиста – достаточно серьезный повод для сворачивания этих отношений. Фрагмент ток-шоу ABC News "На этой неделе".

Адам Шифф: Я получил детальный брифинг от разведсообщества о том, что нам известно и что они могут сообщить нам в данный момент. И хотя я не могу раскрыть содержание этого сообщения, могу сказать, что нахожу саудовскую версию совершенно неубедительной. Просто никоим образом невозможно себе представить, что Хашогги устроил драку с такой многочисленной командой, если только он не боролся за свою жизнь... Президент, по сути, склонен принять опровержения наследного принца, но мне трудно вообразить, что подобные приказы отдаются без его ведома. Я считаю, это событие должно заставить нас пересмотреть отношения между США и Саудовской Аравией, что мы должны расторгнуть оружейную сделку, прекратить определенные виды помощи в сфере безопасности и ввести санкции против каждого из тех, что непосредственно участвовал в этом убийстве.

Еще одно интервью из той же программы – конгрессмена-республиканца Питер Кинга.

Питер Кинг: Важно, что они сознаются в том, что он был убит, когда находился в их власти. Но немыслимо, что один человек, гражданское лицо массивного телосложения, столкнувшись с 12 или 15 профессионалами, был убит случайно. Они могли за секунды справиться с ним, не причинив никакого физического вреда. Поэтому очевидно, что у них, я считаю, было намерение убить его. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть отношения с Саудовской Аравией, которые мы должны постараться сохранить. Послушайте, в президентство Обамы я возглавил борьбу за то, чтобы позволить семьям жертв 11 сентября вчинить иск Саудовской Аравии. Президент Обама чинил нам препятствия на каждом шагу, мы должны были преодолеть его вето. Так что все президенты хотят поддерживать какие-то отношения. Но в чем я согласен с Адамом, так это в том, что эти отношения – не разрешение на подобную дикость.

29 октября дело об убийстве Джамала Хашогги было затронуто на очередном брифинге пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс. Однако она лишь подтвердила, что директор ЦРУ проинформировала президента о результатах своей поездки в Турцию, но уклонилась от ответа на вопрос о дальнейших мерах администрации.

Вопрос: Сара, прошло четыре недели с тех пор, как Джамал Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. Президент ранее заявил, что если саудовцы виновны, они понесут "суровое наказание". Это его слова. Сейчас миру уже очевидно, что Хашогги был убит, что убийство было умышленным, и что совершили его саудовцы. Почему не предпринято никаких действий?

Сара Сандерс: Президент на прошлой неделе встретился с директором ЦРУ Джиной Хаспел после ее поездки по сбору дополнительных разведданных. Администрация взвешивает различные варианты, и мы объявим о решении, которое будет принято.

Последнее на сегодняшний день заявление администрации по делу Хашогги прозвучало 31 октября на брифинге заместителя официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино. "Мы намерены выяснить все факты до конца, – сказал он. – Мы все еще занимаемся этим. Мы по-прежнему призываем к огласке всего, что удалось обнаружить. Нам требуется информация как турецкого, так и саудовского расследований, а также все, что мы можем выяснить самостоятельно".