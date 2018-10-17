"Запятнал страну и запятнал себя". Саудовская дилемма для Трампа

Во вторник президент США Дональд Трамп призвал не спешить с выводами относительно того, что случилось с саудовским журналистом Джамалем Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашел 2 октября и бесследно исчез. Турецкие власти утверждают, что у них есть доказательства того, что он был убит на территории консульства. По данным прессы, саудовские власти готовы признать факт убийства. Между тем, этот инцидент поставил Белый дом перед сложной дилеммой: что делать, если к убийству журналиста имеет отношение руководство страны-союзника.

По мере того, как версия убийства видного критика Саудовских властей Джамаля Хашогги в стенах саудовского консульства становится все более реалистичной в Вашингтоне звучат все более громкие призывы ответить со всей решимостью на вызывающие действия саудовцев, давних союзников Соединенных Штатов. Один из соратников Дональда Трампа сенатор-республиканец Линдси Грэм во время интервью с телекомпанией Foxnews призвал даже к отстранению от власти наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который, как считается, является фактическим правителем королевства. "Этот человек должен уйти, – настаивает Грэм. – Саудовская Аравия, если ты меня слушаешь, у тебя есть немало достойных людей, из которых можно выбирать, Мухаммед ибн Салман запятнал страну и запятнал себя".

Они заманили этого человека в свое консульство, убили его, а затем расчленили его тело

Грэм, прежде один из ведущих сторонников близкого сотрудничества с Эр-Риядом, объявил, что он чувствует, что саудовцы им воспользовались. По его словам, наследный принц никогда не сможет стать в ряд мировых лидеров. Еще один видный сенатор-республиканец Марко Рубио предупредил, что это убийство уничтожило любые про-саудовские настроения в Конгрессе. "Никто в Конгрессе не хочет поддерживать отношения с Саудовской Аравией в их нынешнем виде. Они заманили этого человека в свое консульство, убили его, а затем расчленили его тело", – сказал Рубио в телеинтервью.

Во вторник многие комментаторы заметили, что президент Трамп остается единственным видным американским политиком, кто в своих публичных заявлениях готов трактовать сомнения в пользу саудовских властей. Два дня назад Дональд Трамп предупредил о "тяжелых последствиях", если будет доказана причастность саудовского правительства к убийству Хашогги, но следом президент предположил, что за его исчезновением могут стоять "убийцы-изгои". После телефонных разговоров с королем и наследным принцем Саудовской Аравии в понедельник и вторник президент Трамп несколько раз повторил, что оба его собеседника настаивают на том, что им ничего не известно об инциденте в Стамбуле, они проводят расследование этого инцидента, результаты которого будут известны через несколько дней. Такое же заверение получил и вице-президент США Майк Пенс, встретившийся с саудовским руководством в Эр-Рияде.

Публичная ссора с Эр-Риядом администрации Трампа совершенно не нужна

Между тем, попытка наказать саудовцев самым очевидным способом – отказом от продажи королевству американских вооружений – наверняка обойдется очень недешево для Соединенных Штатов. Разговор идет о контрактах на сотни миллиардов долларов. Дональд Трамп сказал совершенно откровенно, что он не хочет, чтобы в результате страдали ведущие американские корпорации и американские рабочие. Помимо этого, сотрудничество с Саудовской Аравией – одной из крупнейших производителей нефти – особо важно для администрации Трампа, пытающейся заблокировать экспорт иранской нефти. Саудовцы играют и важную роль противовеса Тегерану на Ближнем Востоке. Иными словами, публичная ссора с Эр-Риядом администрации Трампа совершенно не нужна.

У дилеммы, перед которой оказался Белый дом нет очевидного разрешения, считает Марк Катц, американский специалист по Ближнем востоку, профессор университета имени Джорджа Мэйсона:

– С одной стороны, американский бизнес, американский оборонный истэблишмент хочет продолжать поддерживать тесные связи с Саудовской Аравией. С другой стороны, я бы сказал Саудовская Аравия политически непопулярна в США и не только среди левого крыла демократической партии, многие консервативные республиканцы с большим скепсисом относятся к саудовцам, обвиняя их в организации террористических атак 11 сентября, немало людей считает, что наследный принц следует опасным инстинктам, проводит крайне рискованную внешнюю политику, совершил множество ошибок, убийство журналиста, скорее всего, одна из них и было бы лучше, если бы он был заменен на этом посту другим представителем королевской семьи. Но Соединенные Штаты не могут влиять на эти процессы, тем более, что у наследного принца есть выбор. Он может повернуться к России или Китаю. И я уверен, что эти две страны думают о том, как обернуть ситуацию к своей пользе, если американо-саудовские отношения ухудшатся.

– Такое возможно, как может разрешиться эта ситуация?

– Более вероятно сохранение отношений. Вполне возможно, что мы услышим больше критики со стороны Вашингтона. Я подозреваю, что в результате расследования будет выдвинута более или менее правдоподобная история о случайном убийстве или о том, что кто-то действовал без указания свыше. В конце концов для Соединенных Штатов важно, чтобы эта история послужила уроком на будущее для саудовцев. Потому, что есть ощущение, что они, как и любой авторитарный режим, не очень осознают, что подобное поведение может быть наказано. Дескать, никому не должно быть дела до того, что мы делаем со своими собственными гражданами. Тут уместна параллель с Россией. Достаточно посмотреть на поведение Кремля, судя по всему, отравляющих тех, кого они считают предателями, не осознавая какой удар такие могут нанести на отношения России с другими странами. А мы видим какой ущерб они нанесли России.