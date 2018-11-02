"Ноль президентских денег". Правозащитники остались без гранта

Движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных", возможно, будут вынуждены прекратить работу. В этом году им отказали в получении президентских грантов. Об этом Радио Свобода сообщил глава движения "За права человека" Лев Пономарев. По его словам, это – месть за деятельность в защиту фигурантов громких дел "Сеть" и "Новое величие", которые ведет организация. Руководство фонда президентских грантов эти обвинения отвергает: по словам его главы Ильи Чукалина, правозащитная организация не смогла получить грант из-за плохо оформленной заявки.

Президентские гранты на общую сумму 55,3 миллиона рублей в этом году получили минимум 47 организаций, связанных с Русской православной церковью. Об этом говорится на сайте фонда. Среди них религиозные общественные организации, монастыри, приходы, епархии. Так, приход храма Святых Новомучеников российских в Смоленске получил 2,2 млн руб. на проект "Жемчужное ожерелье Святой Руси", направленный на развитие молодежного туризма и сотрудничества с Белорусской православной церковью. 2,5 млн руб. получит якутская епархия на проект "Храмы Якутии – историческое наследие России": заявлено производство трех документальных фильмов, 10 видеороликов "Читаем Евангелие вместе" и одного ролика о Пасхе. Самый крупный среди этих НКО грант, 10 млн руб., выиграла организация РПЦ "Милосердие", помогающая бездомным.

Соучредитель благотворительного фонда "Нужна помощь", создатель и директор информационного портала "Такие дела" Митя Алешковский полагает, что 55,3 миллиона рублей – это меньше 1% от общей суммы грантов, и поэтому упрекать экспертов фонда в особой симпатии к РПЦ было бы несправедливо:

Сообщается, что гранты на 41 млн рублей выиграли 11 отделений организации "Боевое братство", которое возглавляют бывший глава Подмосковья Борис Громов и депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Большое количество грантов досталось проектам, связанным с пенсионной реформой. "Русскому географическому обществу" выделят почти 1,5 млн рублей на проект "Русское наследие Гавайских островов". Самый крупный грант конкурса получило агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы": оно потратит 112 млн рублей на проект "Юрий Башмет – молодым дарованиям России".

​Фонд "В защиту прав заключенных" запрашивал грант в размере 5,6 млн рублей на охрану социальных прав заключенных. Движение "За права человека" подавало заявку на 10 млн рублей для реализации решений в области прав человека, принятых на государственном уровне. По словам Льва Пономарева, организации очень рассчитывали на эти средства: одну их часть планировалось направить на содержание центрального офиса, другую – на поддержку 15–20 региональных организаций. Отказ в финансировании – это месть за защиту прав политзаключенных, полагает Лев Пономарев:

Это самая большая в России правозащитная машина, которая работает по тысячам обращений граждан

– В этом году движение "За права человека" ведет проект "Гражданский омбудсмен России". Я 8 лет получаю под это название деньги. Это финансирование большой организации. Причем половину денег я отдаю в регионы. Я не могу писать "инновационный проект" на 500 тысяч рублей или на миллион. Мне нужно, чтобы эта машина работала. Это самая большая в России правозащитная машина, которая работает по тысячам обращений граждан. У нас работает довольно много людей. У меня две такие машины – движение "За права человека" и отдельно работающий Фонд защиты прав заключенных, который занимается обращениями из колоний. В прошлом году оба гранта со скрипом, но дали – и на движение "За права человека", и на Фонд защиты прав заключенных. Они распределяют деньги два раза в год. Весной мне не дали. Я подал снова заявку на осень. И осенью мне тоже не дали. В следующем году у меня ноль из президентских денег.

– Как вам кажется, почему вам отказали в гранте?

Мы работаем по защите фигурантов дел "Сети" и "Нового величия" – отказ в финансировании я связываю с этим

–​– Я занимаюсь реальной защитой гражданских и политических прав. Сейчас мы работаем по защите фигурантов дела "Сети" и фигурантов дела "Новое величие". Может быть, мы главная правозащитная организация, которая этим занимается. Есть "ОВД-Инфо", которое занимается информационным освещением. А я занимаюсь конкретно как правозащитник – встречаюсь с родителями, вырабатываю стратегию защиты детей по этим двум делам. Я помог создать уникальное объединение родителей обвиняемых детей. И там, и там ФСБ действовало очень грубо и ангажировано. Самое главное – пытки. Факт пыток в "Новом величии" – это общественно признанный факт. Мы об этом много говорим. И поэтому отказ в финансировании я связываю с этими делами.

–​ Но вы же занимаетесь не только этими делами...

У нас социальное НКО – у меня есть приемная по ЖКХ, мы занимаемся трудоустройством заключенных

– Мы занимается большим количеством социальных дел. У нас социальное НКО. Например, у меня есть приемная по ЖКХ, в которую приходят тысячи граждан из многих регионов. Здесь тысячи проблем: людей обманывают при начислении коммунальных платежей, при капремонте, не дают оформить землю, дома и т.д. Мы объясняем людям, как управлять собственным домом и не поддаваться жуликам. Еще один огромный социальный проект – трудоустройство заключенных. Мы сотрудничаем с Департаментом труда и занятости Москвы. В колониях мы работаем по медицинским проблемам заключенных. По пыткам, естественно, работаем. Я специально подчеркиваю социальную направленность нашей работы. Мы защищаем предпринимателей, которых гнобят. Я подчеркнул в заявке, что наше движение помогает президенту, который является гарантом прав человека в России. После того, как нам отказали в гранте, я буду искать спонсоров, буду искать деньги в разных местах, – рассказал глава движения "За права человека" Лев Пономарев.

Итоги конкурса президентских грантов 31 октября подвел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Тем не менее, гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин утверждает, что никакой политики в конкурсе нет. Движение "За права человека" не выиграло грант из-за плохо подготовленной заявки. Чукалин напоминает, что до этого организация 8 лет получала финансирование из фонда:

У нас действует прозрачная и понятная система экспертизы

– С момента создания фонда у нас действует прозрачная и очень понятная система экспертизы. Все регламентирующие документы есть у нас на сайте "президентскиегранты.рф". Там все четко и подробно расписано. Есть десять критериев, у каждого своя балльная шкала – от 0 до 10 баллов, есть коэффициенты значимости, в зависимости от запрашиваемой суммы гранта. Есть почти 800 экспертов, которые оценивают проекты. И в случае, если мнения экспертов сильно различаются, назначается дополнительная экспертиза, для того чтобы понять, кто из экспертов прав.

–​ Многие отмечают, что в этом году гранты получило много организаций, связанных с РПЦ. Почему так получилось?

У православных организаций есть конкурс "Православная инициатива". Они научились хорошо готовить проекты

– Я сам такую статистику не подводил, поэтому точно не могу сказать, верны ли эти цифры. СМИ написали о 47 проектах на 55 миллионов рублей. На самом деле это очень маленькая цифра. Мы по итогам конкурса поддержали 2022 проекта на сумму почти на 4 миллиарда 700 миллионов рублей. То есть 55 миллионов на проекты РПЦ – это чуть больше 1% от всех выделяемых грантов. Это немного. У нас один проект по направлению "Поддержка молодых талантов" будет больше, чем вся эта сумма. Кроме того, у православных организаций с 2005 года есть конкурс "Православная инициатива". Они очень хорошо научились готовить проекты. У РПЦ очень большой блок социального служения: это помощь бездомным, помощь пожилым, помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в кризисных центрах. В ряде приходов есть кризисные центры, куда женщина, которая поругалась с мужем или пострадала от домашнего насилия, может прийти. В основном, поддерживаются такие проекты, с ярко выраженным социальным эффектом. Есть еще один момент: если вы увидите проектики маленьких приходов из Сибири, из Волгоградской области – как правило, приход в маленьком селе – это единственная организация с печатью и юридическим лицом. Если люди хотят сорганизоваться и сделать проект, то им больше не от кого подать заявку. Например, в селе люди объединяются, для того чтобы сделать спортивный клуб. Это не совсем тема РПЦ, но, наверное, они вместе с батюшкой договорились и подали заявку.

– Сложно ли правильно оформить заявку на получение гранта? Насколько это трудоемкое мероприятие?

Чем выше запрашиваемая сумма, тем выше требования к проекту

– Все проекты есть на сайте. Можно посмотреть. Если у нас побеждают проекты из якутского города Вилюйск, если у нас побеждают проекты из маленьких населенных пунктов, значит, это несложно. Порой они написаны чуть наивнее, чем нужно, но написать заявку несложно. Заявка должна быть написана понятно для экспертов. Например, мы работаем в таком-то городе. У нас столько-то подопечных инвалидов. Мы с ними занимаемся. Но нам нужно вот это, вот это и вот это. Это должна быть очень конкретная, понятно написанная проблема с четко поставленной задачей. Это несложно. У нас на сайте есть курс социального проектирования. У нас есть методические рекомендации. Неделю посидишь, несколько дней почитаешь и напишешь заявку. Это по силам абсолютно любому человеку. Но есть один момент: чем больше запрашиваемая сумма, тем выше требования к проекту, выше проходные баллы, и эксперты судят его более строго.

– Движение "За права человека" заявляет, что из-за неполучения гранта может прекратить свою деятельность. Можете назвать причины, по которым правозащитники не получили в этом году президентские гранты?

"Смотрите, какое знаменитое движение, а проходные баллы не набирает"

– Единственная причина, по которой заявка может не победить в конкурсе президентских грантов, – это то, что она не набрала достаточно баллов. Никаких других причин типа "мохнатой" руки или политического давления нет. Заявка движения "За права человека" разбиралась на заседании Объединенного экспертного совета. У нас на сайте открыто больше данных, чем выдают СМИ "в порядке сенсации". Как только проходит заседание, составляется протокол. В нем все написано. На заседании экспертного совета заявка движения "За права человека" разбиралась по инициативе одного из членов совета. Он сказал: "Смотрите, какое знаменитое движение, а проходные баллы не набирает". Заявка, честно говоря, написана была не очень сильно. Главная претензия экспертов была в том, что там в пункте первом было написано: "деятельность центрального штаба". Фонд действительно финансирует текущую деятельность, хотя некоторые эксперты считают, что это неправильно. Но не бывает такого мероприятия – "деятельность центрального штаба" или "деятельность организации". Календарный план – это последовательность определенных действий. По крайней мере, так посчитали эксперты. Поэтому эксперты поставили не очень высокие оценки. Более того, когда мы увидели, что заявка не проходит, была назначена еще одна экспертиза, что отражено в протоколе, опять же общедоступном. Было решено, что если третья экспертиза покажет, что баллы выше проходных, то заявка будет целиком пересмотрена. Состоялась третья экспертиза, и она не дала этих высоких проходных баллов. На самом деле, даже эксперт, который выносил на обсуждение этот вопрос на общем заседании, сказал, что одна заявка "совсем плохая", а другая "нормальная".

– То есть здесь не было никакой политики?

Как может кто-то политически не поддержать заявку? Есть же экспертиза

– Как может кто-то политически не поддержать заявку? Есть же экспертиза. Дозвонились до экспертов, заставили их поставить низкие баллы? Я не думаю, потому что там эксперты как раз из этого же правозащитного сообщества. А вторая история – это общее заседание Экспертного совета. У нас начало заседания идет онлайн в интернете, там опять же люди находятся. Что им сказать? Что нам тут посоветовали эту заявку не поддерживать? Это ерунда. У нас ни одного такого случая не было за 1,5 года работы фонда, – рассказал гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.