Сущенко получил премию свободы слова от украинских журналистов

Осужденный в России Роман Сущенко получил премию свободы слова Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), сообщает агентство "Укринформ". Обвиненный в шпионаже украинец находится в заключении с сентября 2016 года.

Роман Сущенко никогда не покорялся обстоятельствам, он пример мужества для международных журналистов, заявил на пресс-конференции в Киеве председатель НСЖУ Сергей Томиленко. Он добавил, что свое решение жюри приняло единогласно.

Премию для Романа Сущенко вручили его дочери Юлии. Она сказала, что надеется как можно скорее поделиться новостью о награде с отцом. Но на данный момент это невозможно, добавила Сущенко, поскольку его сейчас этапируют в колонию и ни адвокаты, ни его дочь не знают, где он находится.

Международная федерация журналистов и представительство ОБСЕ по вопросам свободы медиа неоднократно заявляли о своей поддержке требований освободить Романа Сущенко, сообщает "Укринформ".

Роман Сущенко – бывший корреспондент украинского информационного агентства "Укринформ" во Франции. В сентябре 2016 года он с частной поездкой приехал в Москву, где его задержали и предъявили обвинения в шпионаже. Московский городской суд в июне 2018 года признал Сущенко агентом разведки Минобороны Украины и приговорил его к 12 годам тюрьмы. Журналист отвергает обвинения в свой адрес.

8 октября Сущенко начали этапировать в колонию, где он будет отбывать наказание.