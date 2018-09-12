Вступил в силу приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

Верховный суд России в среду признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого осудили на 12 лет по обвинению в шпионаже в пользу Киева. Апелляционные жалобы суд удовлетворить отказался, сообщает агентство "Интерфакс".

Роман Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии следствия, Сущенко собирал сведения о российских войсках и Росгвардии.

Кроме того, по данным "Коммерсанта", ФСБ обвинила Сущенко в попытках выяснить у бывших российских военных, возможно ли новое наступление сепаратистов на Мариуполь.

Сам Роман Сущенко обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Украины назвало его дело сфальсифицированным.