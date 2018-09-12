Вступил в силу приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

Верховный суд России в среду признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого осудили на 12 лет по обвинению в шпионаже в пользу Киева. Апелляционные жалобы суд удовлетворить отказался, сообщает агентство "Интерфакс".
Роман Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии следствия, Сущенко собирал сведения о российских войсках и Росгвардии.
Кроме того, по данным "Коммерсанта", ФСБ обвинила Сущенко в попытках выяснить у бывших российских военных, возможно ли новое наступление сепаратистов на Мариуполь.
Сам Роман Сущенко обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Украины назвало его дело сфальсифицированным.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.