"Атаман-суперплацента". Собянин поблагодарил казака, разгонявшего оппозиционеров

На сайте мэрии Москвы 31 октября было опубликовано распоряжение Сергея Собянина "Об объявлении благодарности атаману Московского окружного казачьего общества "Центрального казачьего войска" Андрею Евгеньевичу Шустрову". Мэр российской столицы поблагодарил Шустрова за "активное проведение социально значимых мероприятий в Москве", за "вклад в развитие российского казачества" и "военно-патриотическое воспитание молодежи". Имя Шустрова получило широкую известность в мае 2018 года после того, как он был замечен на Пушкинской площади на акции сторонников Алексея Навального "Он нам не царь". В тот день Шустров и другие казаки избили нескольких участников акции, спустя полгода так и не понеся наказания за свои действия.

Вскоре после событий 5 мая Радио Свобода уже рассказывало об истории создания "Центрального казачьего войска" (ЦКВ), которое его оппоненты, потомственные казаки, считают "новодельным". Оказалось, что избивавшие протестующих казаки уже несколько лет тренируются подавлять массовые беспорядки на деньги московской мэрии в "Оборонно-спортивном центре Преображенский" в Подмосковье, а руководитель "Центрального казачьего войска" Иван Миронов является генерал-лейтенантом ФСБ в запасе и тоже имеет опыт борьбы с протестами – он был директором "АвтоВАЗа" по безопасности и в 2007 году общался от лица руководства компании с бастующими рабочими, требовавшими повышения зарплат. Миронов возглавил "Центральное казачье войско" в начале 2014 года, а летом 2015-го его заместитель Андрей Шустров был избран "атаманом Москвы".

На собрании, где Шустров был избран "атаманом", он рассказал о себе следующее: родился в 1958 году (на 6 лет позже Миронова), принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в спецоперациях "Вымпела" (спецназ КГБ и ФСБ), имеет 3 ордена (два ордена Красной звезды и орден Красного Знамени), в казачестве – с 2005 года.

Радио Свобода позвонило Шустрову, чтобы узнать его реакцию на благодарность от мэра Москвы. Телефон "московского атамана" ЦКВ несложно найти в открытом доступе – он является одновременно и контактным номером ООО "Суперплацента", генеральным директором которого Шустров значится в базе данных юридических лиц и частных предпринимателей "Контур.Фокус". Компания "Суперплацента", как следует из описания на ее сайте, занимается "разработкой, производством и реализацией современной, высокотехнологичной и высокоэффективной лечебной косметики с экстрактом плаценты животного происхождения". Шустов заявил Радио Свобода, что не знает об объявлении ему благодарности Сергеем Собяниным, сказал, что "ничего обсуждать не хочет" и бросил трубку:

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"Структура ЦКВ стала фактически эфэсбэшной, это уже не казачья структура. И задачи они стали выполнять, естественно, формируемые не на каких-то там гипотетических казачьих кругах, где казаки что-то решают. Они стали выполнять просто инструкции ФСБ. Мне много пишут: "Вот вы там такие-сякие, это ваши казаки, пока вы их там всех не перевешаете, этих сволочей, вы и сами такие же сволочи". То ли люди совсем не понимают ситуации, то ли толкают нас на что-то нереальное, пытаясь нас столкнуть с ФСБ", – рассказывал Радио Свобода вскоре после акции 5 мая Александр Дзиковицкий, потомственный казак и глава общественной организации "Всеказачий общественный центр". Сейчас Дзиковицкий утверждает, что информация о службе Шустрова в ФСБ и участии в боевых действиях в Афганистане оказалась ложной:

"Первый раз я услышал фамилию Шустрова пару лет назад. Он не москвич, переехал сюда из другого города. В разговорах его упоминали только "по касательной": мол, вот, в ЦКВ есть такой активный товарищ, который очень многим пытается заправлять. И действительно: Миронов, который считается "атаманом" "Центрального казачьего войска", на самом деле мало чем занимается. Он как знамя, чтобы генерал во главе стоял. А Шустров фактически всю деятельность ЦКВ взял в свои руки. Этим летом у меня было несколько разговоров с людьми, которые хорошо его знали и знают лично. Так вот: выясняется, что никакой он не ФСБшник. Он долгое время работал обычным охранником, но, судя по его любви к "сильной руке", все время пытался найти контакт с ФСБ. И нашел – или его нашли. Скорее всего, он просто у них внештатник, стукач, и за это его покрывают.

Скорее всего, он просто у них внештатник, стукач, и за это его покрывают

Я знаю, как это делается, потому что меня тоже в свое время пытались завербовать. Когда 5 мая на разводе он утверждал, что у него все "обговорено" и казаков полиция на Пушкинской площади трогать не будет, у него действительно все было заранее согласовано. Про свое участие в боевых действиях в Афганистане и в составе "Вымпела" он тоже наврал, нигде он не участвовал. Когда он об этом говорил, то называл войсковую часть. У того казака, который лично его знал и с которым я беседовал, был знакомый, служивший в это же время в этой же части. По его словам, никакого Шустрова у них не было".

О том, что Шустров не служил в "Вымпеле" и не воевал в Афганистане, пишет и один из пользователей сайта "Казачий Информационно-Аналитический Центр" (сейчас публикация удалена, однако ее копия сохранилась на других ресурсах):

"С апреля 2001 года по ноябрь 2004 года я работал первым заместителем генерального директора, исполняющим обязанности генерального директора, генеральным директором одной интересной структуры. Бессменным заместителем у меня был по совместительству еще более интересный человек с феноменальной памятью. Дело в том, что до 1991 года он 18 (Восемнадцать) лет был (по простому) бессменным начальником отдела кадров Вымпела… Многим я ему обязан, но, и он – мне немного обязан – дружим. Сегодня утром я ему позвонил… Он не вспомнил офицера, тем более – носителя трех орденов с фамилией Шустров… А когда я рассказал ему о роде занятий атамана-суперплаценты он озлился – боевые офицеры этим заниматься не могут…"

Александр Дзиковицкий в разговоре с Радио Свобода напоминает о роли Шустрова в событиях 5 мая: "Он руководил действиями казаков на Пушкинской и организовывал их. Собирал, инструктировал, все было замкнуто на него. Миронова там вообще близко не было". Благодарность от Собянина за "военно-патриотическое воспитание молодежи" Дзиковицкий связывает именно с работой "Оборонно-спортивного центра Преображенский", на которую из бюджета Москвы было выделено более 15 миллионов рублей: "Фактически они организовали спортзал, где тренируются разгонять людей. Формируют группы из желающих, примерно по 100 человек. Три раза в год эти группы проходят там курс тренировок: силовые приемы, действия по разгону массовых беспорядков. Нацелено это все на борьбу с улицей".

Что касается косметической фирмы "Суперплацента", гендиректором которой является Шустров, то для многих представителей казачьей среды этот факт стал поводом для насмешек – но Александр Дзиковицкий вполне серьезно говорит о том, что деятельность этой фирмы противоречит казачьему духу и принципам:

"Настоящий казак с таким вообще бы не стал связываться, это позорище. Убивать животных ради выгоды – это не в казачьих традициях. Тут у нас один казак на Дону предложил: "давайте разводить конину и продавать ее в Китай". Так его опозорили, сказали: "Ты что?! Конь – это священное животное для казака!" Здесь важен не тот факт, что он занимается бизнесом, а морально-психологический аспект".

Радио Свобода действительно, ни в мае, ни сейчас не удалось найти в открытых источниках подтверждений фактов службы Андрея Шустрова в спецназе ФСБ или его участия в боевых действиях в Афганистане. "Центральное казачье войско" по-прежнему отрицает, что его представители участвовали "в охране порядка" на Пушкинской площади в Москве 5 мая 2018 года. Единственное сообщение о подобной деятельности представителей ЦКВ за 2018 год на сайте организации датируется 20 сентября, когда 60 состоящих в ней казаков участвовали в охране общественного порядка "в системе единой дислокации сил и средств МВД" на VIII Международном фестивале "Казачья станица Москва" в парке Коломенское 15 сентября 2018.