В Краснодаре полиция опрашивает участников политических чатов

В Краснодаре сотрудники полиции опрашивают участников политических чатов после произошедшего 31 октября взрыва в здании Федеральной службы безопасности в Архангельске. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Участник либертарианского чата рассказал изданию, что ходил на опрос в правоохранительные органы. Сотрудники полиции спрашивали его о политических взглядах, об отношении к субкультурам и неформальным сообществам. По словам активиста, у него поинтересовались, одобряет ли он поступок предполагаемого виновника взрыва в здании ФСБ.

Еще одна участница либертарианского чата рассказала, что ей позвонили из полиции. Активистка рассказала правоохранителям, что не была знакома с подозреваемым в теракте и не призывала к революционной деятельности. Полицейский заявил, что располагает номерами участников чата и уже успел опросить около 60 человек.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "вовлечение молодежи в протестные акции" причиной произошедшего взрыва в здании областного управления ФСБ.

Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним Валерьян Панов. Мотивом своих действий он назвал то, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В результате взрыва он погиб, также были ранены трое человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.