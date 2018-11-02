IT-эксперт нашел в открытом доступе контактные данные Никиты Михалкова и других клиентов "АКАДО-телеком"

Контактные данные более тысячи клиентов оператора мобильной связи "АКАДО-телеком" долгое время находились в открытом доступе в базе данных компании, сообщил на своей странице в Твиттере IT-эксперт Владислав Здольников.

Дефект в работе системы "АКАДО-телеком" IT-эксперт обнаружил 11 лет назад. В интернете можно было свободно найти имя и фамилию, адреса и телефонные номера около 1500 клиентов фирмы. Некоторые из них оказались жителями Рублевки, Барвихи и других элитных районов Москвы. Как утверждает Владислав Здольников, в базе данных находился также номер телефона Никиты Михалкова.

После того как Здольников обратился в компанию, из базы данных RIPE убрали IP-адреса, но ФИО клиентов там остались.

Базы данных RIPE помогают распределить и зарегистрировать IP-адреса клиентов операторов мобильных услуг. Российское законодательство требует только сохранения актуальной информации о назначении подсети IP-адресов. Ни в коем случае нет потребности в том, чтобы размещать в базе данных постоянные IP-адреса и тем более контактные данные клиентов, утверждает Владислав Здольников.

"Любой человек, который увидит IP-адрес клиента, может узнать, как его зовут, где он находится, номер телефона. Есть смешное выражение “Я вычислю тебя по IP”. В данном случае оно обретает реальный смысл. Кроме того, клиенту несложно прекратить доступ в интернет, просто направив на его IP-адрес какое-то количество трафика", – написал Здольников.

По его словам, до того, как он обратился в службу безопасности "АКАДО-телеком", никто в компании не обратил внимания на утечку данных.