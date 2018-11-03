"Трансперенси" собрала миллион рублей для научного руководителя Путина

Неправительственная организация "Трансперенси Интернешнл – Россия", занимающаяся мониторингом коррупции, собрала миллион рублей на выплату компенсации ректору Горного университета Владимиру Литвиненко, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию Владимир Путин.

Сбор средств был объявлен в конце октября на сайте "Трансперенси", а сегодня счетчик средств, которые осталось собрать, достиг отметки в ноль рублей.

Организация проиграла Литвиненко иск о защите чести и достоинства после публикации расследования "Миллиардер с горы". В нем утверждалось, что ректор Горного университета владеет частью площадей в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге, построенном на месте, выделенном учебному заведению для строительства научно-лабораторного комплекса и факультета повышения квалификации.

Суд не стал оспаривать факты из расследования, но потребовал, чтобы организация опровергла и выплатила компенсацию за упоминание текста "Миллиардер с горы" в голосовании за "главный коррупционный кейс" 2016 года.​

Владимир Литвиненко считается человеком, входящим в так называемый "ближний круг" Владимира Путина. Кроме руководства в написании диссертации, ректор четырежды возглавлял предвыборный штаб Путина в родном городе президента – Санкт-Петербурге. Дочь Литвиненко Ольга, которая сейчас проживает за границей, называла отца "теневым кассиром Путина" и утверждала, что ректор Горного университета держит капитал Путина.

Литвиненко три года подряд возглавляет рейтинг самых богатых ректоров России, составляемый изданием РБК. В 2017 году он, согласно декларации, заработал 248 миллионов рублей.