Суд освободил журналистов от выплаты компенсации Владимиру Литвиненко

Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение о пяти миллионах рублей компенсации, которую должны были выплатить издание "Деловой Петербург" и его журналисты. Такую сумму ранее присудили ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко по иску о защите чести и достоинства.

Суд также снизил с пяти до одного миллиона рублей сумму, которую должен будет выплатить центр антикоррупционных расследований "Трансперенси Интернешнл Россия".

В ноябре 2016 года издание "Деловой Петербург" опубликовало статью "Схемы горного короля". В ней говорилось о том, как территории и здания стоимостью около 7 миллиардов рублей переходили от Санкт-Петербургского горного университета в собственность людей, близких ректору Владимиру Литвиненко. Позднее организация "Трансперенси Интернешнл Россия" сообщила, что на землях, выделенных для университета, якобы построили элитное жилье.

Литвиненко подал в суд, который признал, что часть сведений в статье о нем не соответствует действительности, и постановил, что "Трансперенси" выплатит пять миллионов рублей. С "Делового Петербурга" взыскали четыре миллиона и еще один миллион с авторов материала об имуществе ректора. Изначально Литвиненко оценил причиненный ему ущерб в 50 миллионов рублей.

Литвиненко был сопредседателем избирательного штаба президента Владимира Путина России в Петербурге. В университете, который возглавляет Литвиненко, Путин в 1997 году защищал свою кандидатскую диссертацию. Дочь Литвиненко Ольга в интервью Радио Свобода заявила, что Путин писал свою диссертацию не сам. Она также обвиняет своего отца в связях с криминалом.

Владимир Литвиненко занимает 122-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Утверждается, что он владеет состоянием примерно в 850 миллионов долларов. В 2017 году Литвиненко заработал более 195 миллионов рублей. Это самый высокий доход среди ректоров российских вузов.