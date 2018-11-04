В Минкомсвязи заявили о готовности создать альтернативные соцсети

Россия и Китай должны быть готовы создать "альтернативы" ведущим мировым интернет-сервисам, таким как Twitter, YouTube и Facebook. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, выступая на IV китайско-российском медиафоруме, передает ТАСС.

По его словам, указанные американские медиаплощадки "выкидывают" российские и китайские СМИ, ссылаясь на недостоверность преподносимой информации. Чиновник уверен, что речь идет о "недобросовестной конкуренции". Он считает, что в случае сохранения тенденции российской стороне "не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения" — и соцсети, и мессенджеры — для того, чтобы доносить свою точку зрения.

1 ноября Волин признал неэффективность блокировки как метода борьбы с распространением информации. В качестве примера он привел Telegram и WhatsApp, которые работают в Китае вопреки запрету. Аналогичным образом заблокированный Telegram продолжает работать и в самой России.

Twitter и Facebook, а также управляющая сервисом YouTube компания Google обвинили российских функционеров в попытке распространять дезинформацию путем создания фальшивых аккаунтов, бот-активности и другой вредоносной деятельности в киберпространстве. В начале сентября топ-менеджеры Facebook и Twitter рассказали комитету по разведке Сената США о мерах, которые соцсети принимают против иностранных атак на американскую демократию.

Ранее Twitter удалил более 10 тысяч подозрительных аккаунтов, которые от имени Демократической партии призывали не принимать участие в промежуточных выборах в США. В середине октября Twitter обнародовал архив из более чем 10 миллионов твитов и других материалов, которые, как предполагается, являются результатом работы российских и иранских спецслужб. Среди 4 тысяч заблокированных в Twitter аккаунтов были десятки тех, что выдавали себя за военнослужащих США. Они заподозрены в попытке повлиять на настроения в американской армии.