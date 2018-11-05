Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу

С 5 ноября вступают в силу новые санкции США в отношении Ирана. Ограничительные меры касаются в первую очередь нефтедобывающей и банковской отраслей, а также судоходства и судостроения. В санкционный список Вашингтона попали 700 человек, организаций и компаний.

Санкции затрагивают компании из третьих стран, ведущие бизнес с Ираном. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах. Временные исключения сделаны на 180 дней для восьми стран-партнёров США. Белый дом не назвал список этих стран. СМИ отмечают, что ими могут быть Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Китай и Индия.

Кроме того, ожидается, что Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT прекратит сотрудничать с попавшими под санкции иранскими банками. Это изолирует Иран от международной финансовой системы.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран "с гордостью обойдёт" санкции. Он назвал новые ограничительные меры противоречащими международным нормам.

Евросоюз выразил сожаление в связи с вводом новых санкций США в отношении Ирана.

В свою очередь Трамп заявил, что Соединённые Штаты открыты к заключению нового соглашения с Ираном, если исламская республика откажется от "ядерных амбиций".

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций, но сделать этого пока не удалось.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.