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В якутском селе следователи проверяют сообщение о пытках школьников

Иллюстративное фото

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В Якутии следователи проверяют информацию о том, что в селе Андрюшкино удерживали и избивали несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

О происшествии следователи узнали из сообщений СМИ, где говорилось о пытках и жестоком избиении подростков, а также о том, что местные органы власти не реагировали на обращение матери одного из школьников.

22 октября задержанный за мелкое хулиганство житель села Андрющкино Владислав Третьяков, которого сотрудник полиции приковал к батарее в здании сельской администрации, умер от термического ожога. Пытаясь освободиться, он сорвал вентиль системы отопления и обварился кипятком.

Андрюшкино находится на севере Якутии в 2127 км от Якутска. Здесь проживают около 600 человек. Коренное население – юкагиры. В поселке в основном занимаются оленеводством, пушным и рыбным промыслом. Отделения полиции в селе нет, посменно сотрудники командируются из соседнего поселка Черский.

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