Издание The New Times обжаловало многомиллионный штраф

Журнал The New Times и его главный редактор Евгения Альбац обжаловали штраф в 22 с лишним миллиона рублей, который был наложен на издание московским судом. Об этом во вторник заявил журналистам адвокат Вадим Прохоров. Он уточнил, что дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир призвал власти России отменить штраф. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" выступила с резкой критикой решения суда и назвала его смертным приговором для оппозиционного издания.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что многомиллионный штраф соответствует действующему законодательству России.

26 октября стало известно, что суд в Москве оштрафовал издание The New Times и Евгению Альбац на 22 миллиона 250 тысяч рублей и на 30 тысяч рублей соответственно, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании.​ Фонд, через который изданию поступали пожертвования, был признан "иностранным агентом". Альбац заявила, что считает дело политическим заказом.