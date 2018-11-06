Правозащитники узнали имя осужденного по делу о госизмене

Жителем Комсомольска-на-Амуре, которого в октябре 2017 года осудили по статье о государственной измене, является технолог местного авиазавода Роман Дмитриев. Об этом сегодня сообщила группа адвокатов "Команда 29". Дмитриева признали виновным в передаче секретных сведений иностранному государству с корыстным умыслом и приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

Из материалов дела Дмитриева следует, что с 2008 года он общался на тему авиации на специализированных форумах и в группах "ВКонтакте". Экспертиза, а затем суд решили, что комментарии осужденного о российском экспорте самолётов Су-35 и Су-57 в КНР в 2016–2020 годах на сайте airforce.ru содержат государственную тайну. Эти комментарии все еще находятся в публичном доступе, уточнила "Команда 29".

В приговоре Дмитриеву утверждается, что он планировал продать секретные сведения пользователю форума, в котором он "сразу опознал сотрудника Моссада". Этим человеком, как утверждают адвокаты, является Михаил Цайгер – бывший российский лётчик, который сейчас живет в Израиле. Он отрицает связь с Моссадом.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2016 года подписал указ, согласно которому сведения о военно-техническом сотрудничестве с другими странами, разглашение которых может "нанести ущерб безопасности" России, являются гостайной.