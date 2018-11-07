Медведев обязал Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо

Глава правительства России Дмитрий Медведев, находясь в Китае, сегодня подписал постановление об обязанности Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо. Об этом российский премьер сам сообщил журналистам.

По словам Медведева, перед нефтяными компаниями была простая альтернатива — или будут эти соглашения, или будут запретительные пошлины по поставкам на экспорт. Документ вступает в силу с момента подписания, добавил российский премьер.

Весной, после резкого скачка цен и серии протестных акций "Он нам не царь", правительство обязало нефтяников заморозить цены на топливо. Однако уже осенью оптовые цены на бензин выросли на 10 процентов. По оценке РБК, с июня нефтяные компании недополучили 150 миллиардов рублей доходов от заморозки цен.

В конце октября по итогам переговоров с правительством нефтяные компании обязались удерживать до марта будущего года цены на топливо для внутреннего рынка на уровне июня 2018 года. В случае нарушения соглашения правительство может запретить нефтяникам экспортировать нефтепродукты за пределы России.