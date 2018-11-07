Романа Сущенко этапировали в колонию в Кировской области

Осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Сущенко будет отбывать наказание в находящейся в 40 километрах от Кирова исправительной колонии №11. Такую информацию посольству Украины в Москве сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, сказала "Укринформу" дочь Романа Сущенко Юлия. Эти данные подтвердил защитник осужденного Марк Фейгин.

Об условиях содержания Сущенко станет известно, когда дипломатическому представителю Киева или адвокату будет разрешено его посетить, добавила дочь украинского журналиста.

Ранее осужденный находился в московском СИЗО "Лефортово".

Роман Сущенко – бывший корреспондент украинского информационного агентства "Укринформ" во Франции. В сентябре 2016 года он с частным визитом приехал в Москву, где его задержали и предъявили обвинения в шпионаже. Московский городской суд в июне 2018 года признал Сущенко агентом разведки Минобороны Украины и приговорил его к 12 годам тюрьмы. Журналист отвергает обвинения в свой адрес.

8 октября Сущенко начали этапировать в колонию, где он будет отбывать наказание.