В Петербурге задержали левых активистов за фотосессию в парке

В Санкт-Петербурге полиция задержала участника "Российского социалистического движения" и активистку "Левого блока" за фотосессию в Пулковском парке. Их обвинили в организации несогласованного публичного мероприятия, сообщает ОВД-Инфо.

Активисты Иван Овсянников и Виктория Арефьева утверждают, что проводили фотосессию посвященную Дню Октябрьской революции 1917 года. По словам активистов, кроме них в парке никого не было.

7 ноября в России празднуют День Октябрьской революции 1917 года, в результате которой было свергнуто Временное правительство, а к власти пришли большевики. Традиционно в этот день сторонники парии КПРФ, движения "Левый фронт" и другие левые активисты проводят митинги, демонстрации и шествия.