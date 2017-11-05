"Ленин в тебе и во мне"

К 100-летию Октябрьской революции в выставочном зале "Арт-курорт" в Сестрорецке под Петербургом открылась выставка "ЛЕНАГИТПРОЕКТ. Образ В.И.Ленина в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве". Исторический Ульянов и полулегендарный Ленин продолжают влиять на общественное сознание: этот миф может разрушиться только тогда, когда ему на смену придет новый - так считает историк Сергей Фирсов.

Небольшой выставочный зал в Сестрорецке на площади Свободы, 1 приютился под крылом у местной администрации, что, в общем, логично: это же филиал музея в Разливе, выросшего вокруг знаменитого ленинского шалаша, а сама выставка – о власти, о ее притягательности, о ее магии, об увлекательном процессе сотворения мифа о власти. И, конечно, о его творцах. Хотя их портретов на выставке нет, но они как будто просматриваются, мелькают за образами вождя, который они так благоговейно повторяли – в коврах, в дереве, в красках, в самых различных техниках, как будто стараясь закрепить материальное существование Ленина во всех имеющихся видах материи.

Устроителей этой выставки интересовали не помпезные плакаты и панно, которые на протяжение десятилетий можно было видеть на улицах советских городов, в метро, парках, дворцах культуры. Ленин этой выставки – скорее, обитатель небольших пространств, кабинетов партработников, сельских клубов, пионерских уголков. "Обычные граждане, мастера и мастерицы, самоучки, умельцы, учащиеся школ, рабочие фабрик и заводов создавали бесчисленное множество предметов, которые смело можно отнести к народному творчеству, к декоративно-прикладному искусству. Посетителям приоткроют огромный пласт именно таких работ, посвященных столь незаурядному человеку", - объясняют организаторы в любовно изданном буклете.

Впрочем, речь идет, скорее, об организаторе в единственном числе, кураторе выставки – главном хранителе историко-культурного музейного комплекса в Разливе Михаиле Клименко, которому и пришла в голову собрать эти одомашненные образы вождя мирового пролетариата.

- Михаил, как появилась идея выставки ЛЕНАГИТПРОЕКТ?

- Когда я пришел работать в музей, меня сразу заинтересовала вот эта работа мастерицы из Нижнего Новгорода – Ленин, вышитый шелком на ткани. Это не произведение высокого искусства, но работа, сделанная с душой – видимо, мастерица искренне любила и уважала Ленина. Я 10 лет проработал в Российской этнографическом музе, и вспомнил экспонаты, которые там видел, - Ленина на моржовом клыке, Ленина на ковре, и подумал: интересно было бы собрать работы, которые делали обычные люди. Эти работы, посвященные Ленину, дарили на праздники, их привозили разные делегации, но их делали не столько по чьему-то указанию, сколько от души, от сердца, с трепетом и уважением. Сейчас много выставок – целая лениниана, и плакаты, и работы знаменитых художников, но вот такие скромные вещи есть почти в каждом большом краеведческом музее – портреты Ленина выжигали на дереве, вышивали, ткали обычные граждане, и мне захотелось их собрать. Помог музей Смольного, наследник Мраморного дворца, ленинградского филиала Центрального музея Ленина. У них там замечательные вышивки, ковры, и они мне их с удовольствием предоставили. Музей истории города дал мне фарфоровую вазу и две тарелки с Лениным. Ну, и, конечно, сюда вошли предметы из частных коллекций и экспонаты музейного комплекса в Разливе, хотя их немного, потому что сам фонд у нас небольшой, он стал формироваться только в последние 15 лет. Помог и Российский этнографический музей – они дали нам те самые клыки моржа, на которых среди изображений зверей, охотников, традиционных северных промыслов – портреты, Ленина, Сталина, Маркса и Калинина. Это произведения известных мастеров, работников Уэленской косторезной фабрики, традиционное аборигенское искусство чукчей и эскимосов, но в 30-е годы туда стали приезжать художники, и это искусство сделалось более тонким и разнообразным. Тут изображены олени, юрты, рыбалка – и в традиционную жизнь вкраплены вожди революции. Очень интересно, как политические деятели входят в традиционное сознание. Наверное, до людей доходили слухи, они чувствовали изменения в своей жизни – вот они и стали изображать Ленина. В основном, их интересовала традиционная тематика, легенды, мифы – и вот тут в мифах появляется Владимир Ильич. Он есть и в сказках севера – Ленин прилетает, как орел и дарит людям свет и свободу, все начинают жить хорошо и весело.

- А вот на этой картине Ленин в национальной одежде сидит за столом возле чума…

- Это копия изображения из Ямало-ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени Шимановского в Солихарде. Мне коллеги из этнографического музея рассказали, что они видели картину "Ленин на Ямале" - и правда, мне прислали оттуда еще несколько работ, где Ленин – в традиционном пейзаже среди ненцев, он главный гость. Конечно, он никогда не был на Ямале, но так традиционная культура приближает к себе вождя, делает его своим важным гостем.

- А вот это что такое – легкий белый Ленин, почти прозрачный?

- Это вологодское кружево, известное на весь мир. Работа 1937 года – видимо, сделана к 20-летию революции. Это Волкружсоюз в Вологде, тонко сделанный портрет на коклюшках, у них есть еще подобные работы – кружевные Ленин и Сталин, например.

- А тут начинаются ковры. Вообще-то ковров с вождями мы видели много, но этот коврик – очень трогательный, с вышивкой и аппликацией, Ленин в цветах – наверное, все это по стилистике напоминает коврик с лебедями…

- Да, именно так. Работа ленинградской мастерицы, Ленин с розочками на шелке – наверное, так было модно, коврик сделали и повесили на стену. Ковров много, но внимания заслуживает туркменская работа 1948 года: ашхабадская экспериментальная мастерская, ручная работа, портрет Ленина на традиционном туркменском ковре, посреди традиционных узоров – элементов туркменского ковра. Восьмиугольные фигуры, гёли обозначали племена, у каждого племени было свое изображение – разного размера. А здесь эти гёли обозначают советские республики, и они все одинаковые – что подчеркивает их равенство и дружбу народов. А на центральном поле ковра – молодой, холеный Владимир Ильич. Ковер плотный, прекрасного качества, чтобы его сделать, нужно не один месяц потратить. А вот тут еврейский Ленин – какой-то одесский еврей-ашкеназ решил сделать деревянное панно, там надпись на иврите, причем у автора интересная судьба, он потом уехал чуть ли не в Центральную Америку. То есть каждый народ по-своему представлял, приближал к себе Владимира Ильича. Вот еще сумочка, ее сделал женщина из малочисленного сибирского народа ульчи – к 100-летию Ленина. А вот две азербайджанские вышивки, одна сделана по образцу намазлыка – молитвенного коврика, в середине полукруг, все молитвенные коврики выглядят примерно так же. Конечно, на них не может быть изображения человека – в основном, это растительный орнамент, но здесь они вписали Владимира Ильича, который внешне явно ближе к азербайджанскому человеку, и мавзолей Ленина, который тоже имеет сакральный смысл. Ленин изображен в полный рост, вокруг него растительный орнамент, работа 1926 года, имя автора тут же указано – Али Заде, все это хранится в коллекциях музея в Смольном.

- Михаил, вы достаточно молодой человек, были сотрудником этнографического музея – что вас заставило пойти работать в этот ленинский музей в Разливе?

- Понимаете, я не коммунист, не ленинец, я музейщик, мы работаем с тем, что есть. Для меня главное – сохранение истории, ее артефактов, чтобы она не искажалась. Чтобы Ленина не демонизировали или не восхваляли, как сейчас многие пытаются.

- Скажите, а музей влияет на вас, вы не поддаетесь опасному обаянию вашего героя, не начинаете его любить? Такие вещи ведь происходят со многими музейщиками.

- Я начинаю его больше понимать и уважать, это гениальная личность, с романтической идеей создания совершенно нового справедливого государства без классов. Когда я читаю объективную литературу о нем, я начинаю относиться к нему позитивнее.

- А вас не смущает, что он хотел построить свое государство для придуманного, несуществующего народа, а все, что ему мешало, пускал под нож? Что он хотел добиться власти любой ценой?

- Да, это так, что все-таки сейчас нам судить об этом сложно, я бы не стал так его демонизировать. Все же он хотел сделать для народа что-то хорошее, хоть и жестокими способами. Наша выставка называется "ЛЕНАГИТПРОЕКТ" - после смерти вождя власти поняли, что его образ надо продвигать в массы, так что все, что мы здесь видим, это плод советской агитации и пропаганды. В деревни посылались активисты, агитаторы, они просили сказительниц рассказывать о Ленине – и создавались северные сказки о Ленине и плачи о его смерти. То есть все это, с одной стороны, навязывалось искусственно, с другой – традиционная культура в итоге впитала его образ. И возник такой феномен, как народная лениниана – проект, насаждавшийся сверху, откликнулся в душах советских людей. Моя бабушка была из атеистической семьи, из семьи учительницы, то есть идеологического работника, и она покрестилась только в 75 лет, благодаря своим подругам. И когда она повесила у себя иконку – рядом с этой иконкой все равно висел Ленин, и она повторяла: "Я его люблю". У людей было стремление к светлому будущему, к заветам Ильича, даже на старых фотографиях видно, что у них свет в глазах.

- Ну, да, людей отстреливали и гноили в лагерях, а у оставшихся был подъем, глаза светились…

- Конечно, нельзя восхвалять Ленина и Сталина, при которых огромное количество людей погибло в лагерях, нам сейчас не нужны такие руководители, но рассматривать это исключительно как черную страницу тоже нельзя. Это наша история – и печальная, и трагичная, но в ней есть и светлые пятна – слава Богу.

Под конец Михаил Клименко останавливается у экспоната, который как будто подсвечивает его слова другим, совсем не радостным светом. Это маленькая скульптура – Ленин, утешающий плачущего мальчика. По словам Михаила, считается, что этот мальчик – сын Емельянова, хозяина шалаша, где скрывались Ленин с Зиновьевым. Так вот, сам Емельянов, спасший вождя пролетариата, прошел через лагеря, а двое из его сыновей в годы Большого террора были расстреляны, в том числе тот самый Коля Емельянов, которого - видимо, заранее – утешает бронзовый Ленин.

Среди экспонатов выставки есть удивительная работа, несколько картинок разного размера в одной деревянной раме – настоящее житие Ленина – вот он маленький, кудрявый, с октябрятского значка, вот он студент, вот подпольщик – и действительно, этот рассказ о Ленине в картинках вставлен в старинную раму, куда раньше вставлялись другие картинки – жития святых. Другая работа – совсем поздняя, сделанная уже в середине 80-х годов, перед самой перестройкой – она рассказывает, что искусство в СССР принадлежит народу. Вверху – Ленин, как бы на облаке, прямо под ним – ряды людей в белых одеждах, как будто это ангелы с лютнями на небесах, а на самом деле это правильные деятели искусства. Еще пониже другие фигуры – писатели пишут, музыканты играют, Уланова и Сергеев танцуют, и все это великолепие – в характерных красно-золотых тонах. Если не присматриваться к персонажам, первая мысль, возникающая при взгляде на картину, - что это икона.

Такая выставка – очень интересное и важное явление в современной жизни, - считает историк, философ, религиовед Сергей Фирсов.

Написать реальную историю Ленина так же трудно, как написать реальную историю Энея или Иванушки-дурачка

- Скоро будет отмечаться 150-летие Ленина. Казалось бы, с 1991 года ситуация в стране глобально изменилась, но миф о Ленине, хотя и трансформированный, продолжает влиять на сознание новых поколений. Понять, почему Ленин до сих пор интересен, каким образом реальный человек растворился в сказке, чрезвычайно важно. Такие выставки помогают создавать историю мифа о Ленине. Ленин живой, исторический, и Ленин мифологический неотделимы друг от друга. Написать реальную историю Ленина так же трудно, как написать реальную историю Энея или Иванушки-дурачка. Исключительно важно понять, как сказка может изменить восприятие реальной личности. Вряд ли посетители таких выставок задумаются о мифе и реальности, но они увидят, как государство создавало этот миф. Ведь люди, которые рисовали, лепили, вышивали образ Ленина, подчас были искренни, но их искренность питалась представлениями, созданными идеологической системой.

- А почему даже музейные работники сегодня подпадают под обаяние этого образа, почему цена феерической утопии, которую он создал и за которую был готов заплатить любым количеством жизней, как-то заслоняется этими сказками, этим мифом?

- Потому что образ Ленина был бесценен для нескольких поколений советских людей. Мне представляется, что эта бесценность образа Ленина скрадывала цену конкретной человеческой жизни. Трагедия в том, что об этом очевидном факте не говорили, не задумывались и так вопрос не ставили. И сегодня этот вопрос так не стоит. То, что у нас не стоят за ценой, это старая история, но Ленин – это символ бесценности идеи, за которую не жалко отдать все.

- И что, де-ленинизация на государственном уровне нам не грозит?

- Я не знаю, можно ли проводить демифологизацию. Не знаю, можно ли, предъявив некие бесспорные факты, развенчать то, что некогда считалось сакральным. Но важно понять, почему этот образ был востребован, как он складывался, насколько этот образ, поданный в мифологическом ключе, влиял на формирование поколений, на их понимание того, что есть добро и зло.

- Вы только что сказали, что миф о Ленине – это рукотворный миф, запущенный пропагандистской машиной. Так что же получается – миф можно создать, но нельзя уничтожить?

Ленин – персонификация некоторых качеств русского человека

- Миф формируется не только людьми, но и временем, в которое они живут. Разрушить миф может тоже только время – но разрушая старый миф, оно создает новый. Уничтожение мифа просто потому, что его надо уничтожить, никогда не приводит к позитивному результату. Время само расставит акценты, самое главное – понять эпоху, попытаться не ругать или хвалить революцию, а понять ее корни, понять духов русской революции. И, быть может, понять, что одним из таких духов был Ленин – персонификация некоторых качеств русского человека. Не случайно в нем видели нового Степана Разина и Емельяна Пугачева. Это персонификация старых мифов в новых условиях.

- Так что же, старый миф может быть побежден только новым?

- Старый мир постепенно сам себя разрушит, но это предполагает создание нового мифа. Последнее время мы наблюдаем полевение общества – ему соответствует образ непреклонного революционера-максималиста, и Ленин сегодня снова оказывается востребован, и миф о нем – тоже. Но в советской оболочке он существовать не сможет, значит, старый миф будет наряжаться в новые одежды. Мы должны понимать, что рост протестных настроений будет способствовать не только развенчанию старого мифа о Ленине, но и укреплению мифов о нем. В этом отношении, как пелось в советской песне, "Ленин в тебе и во мне".

По словам Сергея Фирсова, он всегда сожалел, что Зигмунд Фрейд не знал ни советских песен, ни ленинского определения революционной ситуации, когда верхи не могут, низы не хотят, и выше обычного обостряется нужда и бедствия трудящихся масс.