В Петербурге прошла акция памяти жертв событий 1917 года

В Санкт-Петербурге во вторник прошла акция в честь Дня Скорби и Непримиримости. Полторы сотни человек пришли к Соловецком камню на Троицкой площади, чтобы вспомнить тех, кто пострадал вследствие Октябрьской революции, гражданской войны и террора, установленного большевиками.

Организаторами акции выступили активисты мемориально-просветительского и историко-культурного центра “Белое дело”. Иерей Николай Савченко, отслуживший панихиду, заявил о необходимости "признать преступления коммунистического режима и оплакать всех, и жертв, и палачей".

Ведущим акции был историк Кирилл Александров, который напомнил, что с 7 ноября в России начинается череда скорбных юбилеев – 100-летие восстания юнкеров Николаевского инженерного училища, школы прапорщиков инженерных войск и юнкеров Владимирского военного училища, 100-летие создания Добровольческой армии и начала антибольшевисткого сопротивления.

Бывший политзаключенный, председатель Народно-Трудового союза Вячеслав Долинин назвал революцию 1917 года "самой страшной трагедией в истории России" и напомнил, что в первый же день, когда большевики пришли к власти, появились и первые политзаключенные.

По мнению Долинина, жизнь в нищете и страхе не была добровольным выбором людей, сопротивление советской власти не исчезало никогда и выражалось в крестьянских восстаниях, лагерных бунтах и подпольной работе диссидентов.

Участники акции выложили на земле перед Соловецким камнем большой крест из зажженных свечей, передает корреспондент Радио Свобода.