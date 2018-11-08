За массовую драку заведено уголовное дело на фанатов ЦСКА

По итогам матча Лиги европейских чемпионов между московским ЦСКА и римской "Ромой", состоявшегося в среду в Лужниках, столичная полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство" на фанатов российского клуба.

Как сообщили в пресс-службе МВД, несколько десятков болельщиков ЦСКА атаковали примерно такое же количество гостей, приехавших поддержать итальянскую команду. В результате драки пострадали три гражданина Италии, один из них написал заявление в полицию. Также фанаты ЦСКА атаковали гостиницу, в которой остановились гости. В результате были выбиты несколько стекол в здании. Как минимум двое из нападавших задержаны.

При этом по свидетельствам очевидцев фанаты обоих клубов заранее готовились к драке.

Две недели назад болельщики российской команды пострадали в Риме перед первым матчем между "Ромой" и ЦСКА: рухнул эскалатор в метро, на котором ехали около пятидесяти поклонников армейского клуба. Серьезные травмы получили семь человек. По предварительным итогам расследования, причиной инцидента стала техническая неисправность эскалатора: его не ремонтировали несколько лет.

Обе встречи между ЦСКА и "Ромой" закончились победой итальянцев.