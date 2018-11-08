Госдума одобрила запрет для военных публиковать фото в Интернете

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает российским военнослужащим публиковать в Интернете фотографии и другую информацию о себе и других военных.

Как говорится в документе, речь идет о данных, позволяющих раскрыть ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности, о воинских частях и подразделениях и о месте их дислокации. Речь идет, в том числе, о данных геолокации. Запрет распространяется на военнослужащих срочной службы и контрактников, но не относится к военнослужащим запаса и уволенным из армии, а также членам семей военных.

За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил, ее меру будут определять командиры.

В пояснительной записке к закону говорится, что информацию, которую публикуют военные в Интернете, иностранные спецслужбы могут применять для "информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики" России.

Фотографии, которые российские военные публиковали в соцсетях, часто служили основой расследований деятельности российской армии в конфликтах на Украине и в Сирии. Помимо прочего, такие фото использовались и при исследовании катастрофы "Боинга" рейса Амстердам-Куала-Лумпур над Донбассом в 2014 году.