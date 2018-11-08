В Петербурге активисты установили "надгробия" для депутатов

Активисты Россйиского социалистического движения и Левого блока установили в среду в Пулковском парке Санкт-Петербурга восемь символических надгробий, на которых изобразили депутатов от "Единой России", поддержавших повышение пенсионного возраста. Об этом сообщается на странице коалиции "Петербург против" в Вконтакте.

За участие в акции задержали фотографа Викторию Арефьеву и журналиста Ивана Овсянникова. Их обвинили в участии в несогласованном митинге. Суд обязал обоих заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Депутаты, которым посвящена акция - представители Санкт-Петербурга в Госдуме и члены партии "Единая России". Активисты приурочили свою акцию к годовщине Октябрьской революции. "Тирания — не вечна, и политика, направленная против интересов трудящихся, роет ей могилу", — говорится в заявлении опубликованном в четверг на странице "Петербурга против" в Вконтакте.

Error rendering VK.

"Петербург против" — совместная кампания Российского социалистического движения и Левого блока против повышения пенсионного возраста в России.

В октябре вступил силу закон, изменивший возраст выхода на пенсию для россиян. С 2019 по 2023 год его будут поэтапно повышать с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.