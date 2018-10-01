Россиян подключат к системе накопления пенсий без их согласия

Министерство финансов и Центральный банк России будут подключать россиян к новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Молчание россиян будет расцениваться, как "выражение воли совершить сделку". Граждан будут информировать о подключении. Автоматическую подписку можно будет отменить, подав заявление об этом лично.

Индивидуальный пенсионный капитал должен заменить накопительную пенсию, замороженную в 2014 году. Запуск системы был запланирован на январь 2020 года. На данный момент публичное обсуждение ИПК было отложено из-за из-за негативной реакции общества на пенсионную реформу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.

27 сентября Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. За него проголосовало 332 депутата, против - 83, воздержавшихся нет.

Пенсионная реформа вызвала в России акции протеста, которые продолжаются с середины лета. Их участники призывают к отставке правительства и проведению референдума.