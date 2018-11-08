Бывшему главе Серпуховского района продлили арест на три месяца

Суд в Москве продлил арест бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, до 13 февраля 2019 года. Об этом сообщает "Новая газета".

По мнению стороны обвинения, продление ареста необходимо из-за продолжающихся следственных действий. Адвокаты Шестуна настаивали на переводе под домашний арест. Бывший чиновник пожаловался на тяжелые условия содержания в изоляторе "Лефортово". Судья не дал Шестуну договорить речь и удалил из зала суда.

Шестуна задержали 13 июня и поместили в следственный изолятор. Чиновника обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров.

9 апреля Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.

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