В "Лефортово" на Александра Шестуна напал его сокамерник

В Москве в следственном изоляторе "Лефортово" на бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна напал его сокамерник. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на супругу чиновника.

Сосед Шестуна по камере был вооружен заостренной металлической ложкой. После этого нападавшего вывели из камеры, чтобы "успокоить", а затем вернули обратно. Супруга Шестуна расценивает произошедшее как попытку убийства ее мужа. Она добавила, что неоднократно просила руководство изолятора перевести супруга в другую камеру. По словам Юлии Шестун, никакой реакции на ее просьбы не последовало. Политик опасается за свою жизнь и считает, что сокамерника на него специально натравили.

Шестуна задержали 13 июня и поместили в следственный изолятор. Чиновника обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров.

9 апреля Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.