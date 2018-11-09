В Петербурге члену "Другой России" дали 15 суток за акцию 7 ноября

В Санкт-Петербурге члена незарегистрированной партии "Другая Россия" арестовали на 15 суток за плакат с критикой исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

Активиста Александра Раймонди задержали 7 ноября. Он вышел на площадь Ленина с плакатом "Ильич, проснись! Беглов охренел". Таким образом Раймонди и его соратники выразили протест против отказа городских властей согласовать акцию в честь годовщины Октябрьской революции.

В "Другой России" рассказали, что задержанного активиста избили в автозаке, а затем поместили в камеру с клопами и 15 часов не давали ему воды.

Александр Раймонди объявил голодовку в знак о протеста против решения суда, который признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В этом году власти Петербурга впервые не согласовали ни одну из акций 7 ноября, поэтому коммунисты и другие левые активисты вышли на улицы без согласования. Действия администрации Беглова они назвали бесстыдством.