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Опрос: уровень доверия россиян к полиции снова снизился

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Общий уровень доверия россиян к полиции за год снизился ровно на десять процентов. Это следует из опубликованных в пятницу результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

О своем доверии к сотрудникам правоохранительных органов заявили 57 процентов опрошенных. В прошлом году эта цифра составляла 67 процентов, а ВЦИОМ тогда заявил о рекордном росте уровня доверия россиян к полиции. В 2015-2016 году он не превышал 47 процентов.

Из опубликованных сегодня данных следует, что недоверие к полицейским испытывают 35 процентов опрошенных.

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