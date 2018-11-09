В Новосибирске запретили ставить бюст Сталина на открытой площадке

Художественный совет в мэрии Новосибирска отклонил проект установки памятника Сталину в общедоступных местах вроде площадей и скверов. При этом бюст предложили разместить на огороженной территории областного комитета КПРФ, куда не смогут попасть посторонние. Предварительное согласие местной организации коммунистической партии уже получено, сообщает портал "Сибирь.Реалии".

Члены худсовета полагают, что бюст Сталина на общедоступной площадке не просто "будет вызывать отрицательное мнение у значительной части жителей города", но и "будет провоцировать на совершение актов вандализма".

Теперь инициативная группа по установке монумента должна обсудить предложение и вынести ответ на следующее заседание худсовета, которое состоится через несколько месяцев. Лидер движения сталинистов Алексей Денисюк уже заявил, что не согласен с таким вариантом, обвинив членов совета в том, что они принимают предвзятые политические решения. По его словам, инициаторы продолжат добиваться установки бюста в одном из предварительно согласованных мест.

Ранее мэрия на своём сайте проводила обсуждение наиболее подходящего места для установки памятника. Поступило 155 положительных отзывов на предложение установить в городе бюст Иосифа Сталина, и в 97 из них был абсолютно идентичный текст. Всего проект получил 243 отзыва: помимо положительных, было 85 отрицательных и три пустых. После публикации результатов общественного обсуждения на сайте change.org активисты опубликовали петицию против установки памятника. К моменту заседания художественного совета Новосибирска её подписали более 8 тысяч человек.