Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с президентом страны Петром Порошенко. Встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. "Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", – отмечается в объявлении канцелярии Киевской митрополии.

Сколько архиереев может встретиться с главой государства и будет ли на ней предстоятель УПЦ МП Онуфрий – пока не известно. Среди тех, кто подтвердил участие – митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которого называют лидером автокефальной группы в церкви Московского патриархата.

УПЦ МП является составляющей частью Русской церкви, что зафиксировано в уставе РПЦ. Сейчас эта православная церковь крупнейшая на территории Украины, в нее входит около 12 тысяч приходов.

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Выступая 7 ноября на международной конференции в Киеве "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", президент Порошенко заявил, что РПЦ, как и российским вооруженным силам, нечего делать в Украине. В Русской православной церкви слова украинского президента назвали "дискриминацией по религиозному признаку", подчеркнув при этом, что "не понятно, кого именно Порошенко призывает покинуть Украину, поскольку предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий, духовенство церкви и миряне являются украинскими гражданами".

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение о продолжении Константинопольским патриархатом процедуры предоставления автокефалии церкви Украины. В ответ на этот шаг РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

По предварительной информации, 21-22 ноября в Киеве может собраться Объединительный Архиерейский собор, чтобы создать независимую православную церковь в Украине и избрать ее предстоятеля. В соборе должны принять участие иерархи УПЦ Киевского и Московского патриархатов и Украинской автокефальной православной церкви. Спикер УПЦ МП Николай Данилевич ранее заявил: "Если некоторые наши иерархи в силу каких-то причин захотят участвовать в этом соборе, то к ним, скорее всего, будут применены канонические санкции со стороны руководства нашей церкви".

Cпикер УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич заявил Радио Свобода, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече Порошенко с иерархами. Отказались от каких-либо комментариев и в администрации президента Украины.