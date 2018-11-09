В Москве осудили обвиняемых в краже барокамеры для космонавтов

Суд в Москве приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима двух обвиняемых в краже из реставрационного центра Музея космонавтики барокамеры, в которой тренировался Юрий Гагарин. Об этом сообщает агентство Москва.

Суд частично удовлетворил иск музея на сумму 300 тысяч рублей. Обвиняемые признали вину. Дело рассматривалось без допроса свидетелей и исследования доказательств.

​По версии следствия, в апреле этого года обвиняемые с помощью крана погрузили экспонат в грузовик и увезли из реставрационного цеха. Барокамеру они сдали на металлолом. В результате музейный экспонат был частично утилизирован.

В "Сурдобарокамере-48" проходили физиологические и психологические тренировки многие советские космонавты, в том числе Юрий Гагарин.