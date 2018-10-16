Экономика войны, санкций и бедности

Инвесторы продолжают выводить средства из России. Объем средств, выведенный из фондов, ориентированных на Россию, за неделю превысил 140 млн долларов. Минувшая неделя стала седьмой подряд, когда инвесторы выводят средства из российских фондов, потерявших за это время 410 млн долларов. Еще около 180 млн долларов с российского рынка выведено через глобальные фонды, - пишет экономист Андрей Нечаев. Но Владимир Путин сегодня на встрече с экономистами утверждает, что торжествуют позитивные тенденции: есть якобы рост в промышленности на 3.1% и рост инвестиций на 3%. И даже зарплаты граждан выросли аж на 8.4%.

Что происходит? За что и сколько заплатят россияне? Планы Кремля вы ти на высокие темпы роста и их реальность обсудят лидер Партии народной свободы Михаил Касьянов и политолог и экономист Мария Снеговая (Колумбийский университет, США) .

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 16 октября в 19-05