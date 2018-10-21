Ашраф Гани: "Афганский избиратель показал силу и желание победить врага"

В Афганистане 21 октября завершилось голосование на парламенстских выборах. Оно было омрачено кровопролитными нападениями экстремистов.

Глава Независимой избирательной комиссии Абдул Бади Сайят сообщил журналистам, что около 4 миллионов избирателей из почти 9 миллионов граждан с правом избирательного голоса, пришли на избирательные участки, сообщило Радио Свободный Афганистан (Афганская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

В обращении к народу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что высокая явка показала "силу избирателей и их желание одержать победу над врагами". Президент имел в виду угрозы, распространяемые участниками экстремистских группировок талибов и террористической организации "Исламское государство".

Голосование было продлено с 20 октября до 21-го после того, как сотни участков были закрыты в первый день по техническим причинам и по соображениям безопасности.

В избирательной комиссии Афганистана заявили, что предварительные итоги голосования будут опубликованы не ранее 10 ноября, о окончательные официальные результаты – в декабре.

В парламенте Афганистана 249 мест. На них претендуют две с половиной тысячи кандидатов, среди них более четырёхсот женщин.