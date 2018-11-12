Донбасс на шее

11 ноября, несмотря на протесты Евросоюза, США, НАТО, Украины были проведены так называемые "выборы" в непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР".

Президентами "ДНР" и "ЛНР" объявлены Денис Пушилин и Леонид Пасичник.

Зачем Кремлю сейчас понадобилась имитация всенародного голосования на территории Донецкой и Луганской областей Украины, фактически контролируемой и финансируемой Россией?

Есть ли риск возобновления широкомасштабных боевых действий? Обсуждают историк Виктор Мироненко, журналист Константин Скоркин, депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 12 ноября в 19:05