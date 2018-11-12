"Выборы Дениса Пушилина". Донбасс избавляется от людей Захарченко

Выборы глав и народных советов самопровозглашенных республик Донбасса прошли спокойно –​ без обещанных химических атак, "белых касок" и при относительном затишье в день голосования на линии соприкосновения. По большому счету на неконтролируемых Украиной территориях именно это и цифры официальной явки избирателей было главной интригой 11 ноября.

Еще до дня голосования было известно, что шанс на признание воскресные выборы в "ДНР" и "ЛНР" имеют только в Южной Осетии. Украина, ЕС и США воскресные выборы в "ДНР" и "ЛНР" не признали. В Госдуме России заявили, что голосование прошло в соответствии с международным законодательством и не противоречит минским соглашениям.

В "ДНР" по разным причинам "отсеялись" такие соперники Дениса Пушилина как Александр Ходаковский, Павел Губарев и Игорь Хакимзянов

Безоговорочные фавориты гонки были известны сразу после регистрации – в "ЛНР" противостоять Леониду Пасечнику никто реально не был в состоянии, а вот в "ДНР" по разным причинам "отсеялись" такие соперники Дениса Пушилина как Александр Ходаковский, Павел Губарев и бывший коммунист Игорь Хакимзянов. Только за этими людьми реально или потенциально (был шанс, что Хакимзянова поддержат местные коммунисты) стояли организованные структуры, которые теоретически могли выставить на выборах обученных членов избирательных комиссий, наблюдателей и побороться за сохранение результата в день голосования.

Не могло создать состязательность на выборах и голосование за списки будущих депутатов. В Донецке вместе с не допуском к выборам за "фальсификацию подписей избирателей" бывшего "народного губернатора" образца 2014 года Павла Губарева произошел рейдерский захват его политической силы – общественного движения "Свободный Донбасс". Съезд организации, которая должна была выдвинуть список во главе с женой лидера Екатериной Губаревой, заблокировали вооруженные люди, саму Екатерину вывезли на беседу с и. о. главы Денисом Пушилиным, а в это время под руководством пары членов политсовета часть "Свободного Донбасса" провела альтернативный "сепаратистский" съезд и "ЦИК ДНР" очень оперативно признал именно их список кандидатов депутатов без людей четы Губаревых единственно легитимным.

Политическая система "ДНР" предполагает наличие всего двух общественных движений, которые выдвигают и проводят депутатов в народный совет. Политсоветы движений потом в ходе каденции могут сколько угодно заменять своих депутатов простым решением. Поэтому критика выборов за отсутствие открытых списков будущих кандидатов (в бюллетенях упоминается всего по три фамилии от каждой политсилы) несостоятельна – отдельные депутаты не являются как в "ДНР", так и в "ЛНР" самостоятельными защищенными фигурами, их всегда можно поменять.

В этих условиях что в Донецке, что в Луганске ни официальных наблюдателей, ни наблюдателей от общественных организаций, ни самих общественных организаций, отслеживающих если не нарушения на выборах, то хотя бы явку на них, нет и быть не может. Равно как и интриги, связанной собственно с выборами. Все ждали главные новости – пойдут ли реально люди на "выборы Дениса Пушилина" (именно так процесс 11 ноября шутливо называли в Донецке) и о какой явке объявят Центральные избирательные комиссии в Донецке и Луганске.

Рекорд поставил "ЦИК ДНР" – по его версии, в выборах приняли участие чуть больше 80% избирателей, в Луганске отстали и показали явку в 77%. Самый резкий рывок цифр явки был зафиксирован на 14 часов, в обеденное время в Донецке глава ЦИК Ольга Позднякова объявила, что в выборах уже приняло участие 65,9 % избирателей – это почти в два раза больше, чем на то же время на последних выборах Владимира Путина (34%).

Прошло "укрупнение" участков: их стало гораздо меньше и они обслуживают гораздо большее число избирателей

Та же Ольга Позднякова сообщила, что выборы в самопровозглашенной Донецкой республике прошли на 408 участках и голосовало 1,6 миллиона человек. Цифры явки, количества избирательных участков тут же стали подвергаться критике. Наблюдатели утверждают, что прошло "укрупнение" участков: их стало гораздо меньше и они обслуживают гораздо большее чем стандартное число избирателей (обычно было 1800–2500).

"На последних выборах Президента в 2010 году и парламентских выборах в 2012 только в одном Донецке для организации избирательного процесса было создано и работало порядка 420 избирательных участков, – поясняет Радио Свобода бывший глава Донецкой областной организации "Комитет избирателей Украины" Сергей Ткаченко. – Согласно украинскому законодательству, избирательные участки делятся по количеству избирателей на маленькие, средние и большие. Максимальное количество избирателей на большом избирательном участке – 2500. Эти технические параметры не берутся с потолка, а выверены на практике. Это то количество избирателей, при котором комиссия в день голосования способна обеспечить нормальный процесс голосования и выдачи бюллетеней избирателям. Если "верить" словам так называемой "главы ЦИК ДНР" о том, что в Донецке было открыто 153 избирательных участка, а явка составила более 80%, то не сложно подсчитать, какое количество избирателей должно было голосовать на каждом участке каждую минуту. Думаю, именно поэтому мы не увидим детальную разбивку результатов по участкам и большую часть показателей в абсолютных цифрах. Все будет преподносится в процентах – так легче "рисовать".

В школах Макеевки учителя по списку расписывались, что будут голосовать за "кого нужно", расписки собирали у военных в Ясиноватой

Явка была самым больным и самым прорабатываемым аспектом выборов в самопровозглашенной ДНР. Новости сыпались всю последнюю неделю: в школах Макеевки учителя по списку расписывались о том, что будут голосовать за "кого нужно", расписки собирали у военных в Ясиноватой, студенческие общежития в Донецке обходили покомнатно. В пятницу 9 ноября на площадь Ленина свезли 13 тысяч бюджетников на торжественный митинг в поддержку выборов.

Молодежь в итоге на выборах была, военные в форме приходили целыми подразделениями, участки в Донецке напоминали дискотеки из 80-х с тем же музыкальным репертуаром, очень много и часто "крутили" Олега Газманова. В небольших городах были организованы ярмарки недорогих овощей, дешевую картошку и капусту, например, продавали с машин под избирательными участками в очень небогатой Ясиноватой.

Бюджетники проверялись поименно: проголосовал или нет

"Выборы у нас провели как будто у нас тут какая-нибудь Хакасия – с митингами, итоговыми концертами и большим фейерверком в Донецке, всего лишь в 12 километрах от линии фронта! – говорит источник Радио Свобода в администрации одного из районов Донецка. – При этом фотографировать на участках можно было только с личного разрешения главы конкретного района, бюджетники проверялись: поименно проголосовал или нет – республика маленькая, все друг друга знают. Но люди на выборах были: может, конечно, не 80%, но их было достаточно много".

Ходаковский писал об убитых среди бойцов его бывших подразделений

Перед выборами закончилось большое школьное перемирие, которое длилось с августа. Последние две недели в Донецке была слышна канонада, снова в сводках пресс-центра Операции объединенных сил стала появляться информация об убитых. В "ЛДНР" любая информация о потерях объявлена военной тайной, но тот же Александр Ходаковский в своем телеграмм-канале в последнюю неделю писал об убитых среди бойцов его бывших подразделений. Учитывая, что "неконтролируемых" подразделений после гибели Александра Захарченко в "ДНР" не стало совсем, и воюет теперь исключительно армейский корпус со строгой системой подчинения, артиллерийская стрельба очень беспокоила местное гражданское население.

Тут все научились ловить малейшие признаки грядущего обострения. Керосина в огонь этого беспокойства 5 ноября подлил официальный спикер военного командования самопровозглашенной республики Даниил Безсонов, который в ежедневной сводке сообщил, что "по данным разведки в день выборов ведется подготовка провокации против гражданского населения с применением химического оружия".

Упор в агитации был сделан на "новый референдум в поддержку России", голосование "за Россию"

Безсонов обещал "белые каски, сирийский сценарий западных спецслужб и западных специалистов на линии фронта", что выглядело бредом. Но это был довольно резонансный бред. Угроза обострения военных действий, по мнению донецких наблюдателей, должна была поднять явку на выборах. В сценарии безальтернативных выборов при известном заранее победителе упор в агитации был сделан на "новый референдум в поддержку России", голосование "за Россию". "При угрозе люди от нее неосознанно желают отдалиться, а стреляет то по нам Украина!" – пояснил логику процесса РС источник из одной из пресс-служб "ДНР".

В день выборов, кстати, обошлось без газовых атак и артиллерийской стрельбы под Донецком. Вот только с утра вдруг на всей территории "ДНР" была отключена связь последнего украинского мобильного оператора "Водафон", а с 16 часов начались перебои от перегрузки и у местного оператора "Феникс". Перебои министерство связи связало с обрывом оптоволоконного кабеля "между ДНР и ЛНР".

Что будет дальше? Денис Пушилин и Леонид Пасечник будут объявлены избранными подавляющим большинством голосов. Конституции самопровозглашенных республик предусматривают отставку правительств на утро после выборов, председатель совета министров в лице Александра Ананченко в Донецке уже есть, но чистка по итогам выборов в его структуре еще возможна.

Главная и единственная интрига выборов 11 ноября кроется в списках избранных в народный совет депутатов. Их имена, как ожидается, станут известны к концу недели. В избирательных бюллетенях было только шесть фамилий из двух общественных движений – и в "ДНР", и в "ЛНР". Кто включен в списки на немаленькую по местным меркам и кормящую тут семьи зарплату депутатов (она обычно эквивалентна 500 долларов) никто не знает. Но интрига сумасшедшая! Пока неизвестный список кандидатов от "Донецкой республики" лидирует с результатом 74%, серьезно обходя неизвестный список кандидатов от "Свободного Донбасса".

Почистят весь народный совет, одиозных людей уберут

– Говорят, что почистят весь народный совет, – поясняет источник РС, близкий к аппарату народного совета ДНР. – У нас же костяк фракции "Донецкая республика" составляли люди из личной охраны Захарченко, в "Свободном Донбассе" было полно людей Губарева – их тоже, говорят, уберут. Ну и одиозных фигур хватало по квоте бывшего министра обороны Кононова – тот же Ваня "Русский" Кондратьев, Анжелика Добрас… Опять же старые ветераны движения типа Хрякова удержатся ли в списках?

Иван Кондратьев с позывным "Ваня Русский" командовал подчинявшейся лично главе "ДНР" Республиканской гвардией и был арестован сразу после гибели Александра Захарченко, он обвиняется в грабежах, убийствах, отжимах собственности. "Дает показания, многих в подразделениях уже арестовали после этого", – утверждают источники РС в силовых структурах самопровозглавшенной республики. Простая донецкая женщина Анжелика Добрас, получившая от министра обороны Кононова звание "майор", возглавляла наградной отдел ныне расформированного министерства обороны "ДНР". Александр Хряков с апреля по июнь 2014 года был руководителем пресс-службы, а потом министром информации "ДНР".

Во властных структурах "ДНР" уже точно пока не найдется места бывшему командиру бригады "Восток" Александру Ходаковскому, первому и второму спикеру местного народного совета активистам "русской весны" Андрею Пургину и коммунисту Борису Литвинову. Похоже, пришло другое время. "Поздравляю новый состав народного совета со стабильным рабочим местом и высокой по меркам ДНР заработной платой на ближайшие годы. Правила сохранения этой привилегии просты: внимательно слушать команду на поднятие рук и быстро на неё реагировать", – написал в своем телеграмм-канале Александр Ходаковский.