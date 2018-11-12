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Имя Летова выбыло из конкурса по выбору имени для аэропорта Омска

Владимир Мединский

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Имя музыканта Егора Летова выбыло из конкурса "Великие имена" по выбору имени для аэропорта Омска. Об этом сообщает издание "Новый Омск". По результатам социологического опроса, в тройку финалистов вошли генерал Дмитрий Карбышев, конструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.

Министр культуры России, комментируя предложение присвоить имя Летова омскому аэропорту заявил, что "называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном... ". Диалог с журналистами публикует издание "Омск-информ".

Журналисты напомнили министру, что Летова в живых нет. На что Мединский ответил: "Разумеется". А затем заявил, что не стоит вырывать фразы из контекста, потому что "и Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив".

Егор Летов родился и умер в Омске. В 1980-е годы его называли одной из главных фигур российского андегрануда.

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