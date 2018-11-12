Имя Летова выбыло из конкурса по выбору имени для аэропорта Омска

Имя музыканта Егора Летова выбыло из конкурса "Великие имена" по выбору имени для аэропорта Омска. Об этом сообщает издание "Новый Омск". По результатам социологического опроса, в тройку финалистов вошли генерал Дмитрий Карбышев, конструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.

Министр культуры России, комментируя предложение присвоить имя Летова омскому аэропорту заявил, что "называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном... ". Диалог с журналистами публикует издание "Омск-информ".

Журналисты напомнили министру, что Летова в живых нет. На что Мединский ответил: "Разумеется". А затем заявил, что не стоит вырывать фразы из контекста, потому что "и Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив".

Егор Летов родился и умер в Омске. В 1980-е годы его называли одной из главных фигур российского андегрануда.