Десятки палестинцев погибли за несколько месяцев в секторе Газа

Израильские солдаты убили десятки палестинцев в ходе столкновений при проведении многомесячных акций протеста на границе сектора Газа. Представители израильского командования заявили, что открывали огонь по тем группам палестинцев, которые переходили разделительные заграждения между Израилем и палестинскими территориями и приближались к израильским военным постам, сообщает Euronews.

Никто из израильтян не пострадал, однако не менее 140 палестинцев попали под израильские пули во время самых кровопролитных столкновений за последние месяцы.

Как сообщили израильские военные, около 14 тысяч палестинцев собрались у границы Сектора Газа с Израилем. Они поджигали автопокрышки, бросали камни, зажигательные бомбы и гранаты в израильских солдат.

Со дня начала пограничных протестов палестинцев 30 марта этого года число убитых жителей Газы приблизилось к двумстам – таковы данные министерства здравоохранения палестинской администрации.

Израиль обвиняет исламистскую группировку Хамас, которая контролирует сектор, в том, что она вдохновляла и организовала эти акции протеста и пограничной линии. Хамас отвергает эти обвинения.

Палестинские протестующие требуют снять израильскую и египетскую блокаду сектора Газа, в котором живут около двух миллионов человек. Палестинцы требуют права на возвращение на свои земли, с которым они бежали или были изгнаны после образования государства Израиль в 1948 году.